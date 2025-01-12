Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа

Прозрачный бульон — это не только красиво, но и основа для вкусных супов. Если ваш бульон получился мутным, не беда. Существуют простые способы исправить это, чтобы получить идеально янтарный цвет и чистую текстуру.
Для этого метода понадобятся куриные яйца: белки и измельчённая скорлупа.
Подготовьте ингредиенты:
Взбейте белки до крепких пиков. Скорлупу измельчите в блендере или растолките вручную.
Процедура очистки:
Разогрейте бульон, добавьте измельчённую скорлупу, а затем постепенно введите взбитые белки.
Ожидание:
Доведите бульон до кипения. Белки начнут сворачиваться, превращаясь в пену, которая впитает мутность.
Завершающий этап:
Удалите образовавшуюся пену шумовкой, а затем процедите бульон через сито или марлю, чтобы удалить остатки.
Если вы боитесь, что в бульоне могут остаться мелкие осколки скорлупы, используйте луковицу.
Подготовьте луковицу:
Возьмите целую луковицу с шелухой, хорошо вымойте её и поместите в кастрюлю.
Процесс варки:
Во время готовки следите за образованием пены. Регулярно удаляйте её шумовкой. Не допускайте сильного кипения, так как оно делает бульон мутным.
Финал:
Когда бульон будет готов, аккуратно извлеките луковицу.
Оба метода помогут вам добиться прозрачного бульона, но выбор зависит от вашего предпочтения и удобства. Использование яичных белков более эффективно, а луковица — простой и быстрый способ.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.