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Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа

1:57
Еда

Прозрачный бульон — это не только красиво, но и основа для вкусных супов. Если ваш бульон получился мутным, не беда. Существуют простые способы исправить это, чтобы получить идеально янтарный цвет и чистую текстуру.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Способ с яйцами

Для этого метода понадобятся куриные яйца: белки и измельчённая скорлупа.

Подготовьте ингредиенты:

Взбейте белки до крепких пиков. Скорлупу измельчите в блендере или растолките вручную.

Процедура очистки:

Разогрейте бульон, добавьте измельчённую скорлупу, а затем постепенно введите взбитые белки.

Ожидание:

Доведите бульон до кипения. Белки начнут сворачиваться, превращаясь в пену, которая впитает мутность.

Завершающий этап:

Удалите образовавшуюся пену шумовкой, а затем процедите бульон через сито или марлю, чтобы удалить остатки.

Способ с луковицей

Если вы боитесь, что в бульоне могут остаться мелкие осколки скорлупы, используйте луковицу.

Подготовьте луковицу:

Возьмите целую луковицу с шелухой, хорошо вымойте её и поместите в кастрюлю.

Процесс варки:

Во время готовки следите за образованием пены. Регулярно удаляйте её шумовкой. Не допускайте сильного кипения, так как оно делает бульон мутным.

Финал:

Когда бульон будет готов, аккуратно извлеките луковицу.

Полезные советы

  • Никогда не накрывайте кастрюлю крышкой во время варки. Это вызывает оседание пены на дно, что делает бульон мутным.
  • Готовьте на слабом огне, избегая бурного кипения.

Оба метода помогут вам добиться прозрачного бульона, но выбор зависит от вашего предпочтения и удобства. Использование яичных белков более эффективно, а луковица — простой и быстрый способ.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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