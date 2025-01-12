Как сделать бульон идеально прозрачным: два простых способа

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Прозрачный бульон — это не только красиво, но и основа для вкусных супов. Если ваш бульон получился мутным, не беда. Существуют простые способы исправить это, чтобы получить идеально янтарный цвет и чистую текстуру.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Способ с яйцами

Для этого метода понадобятся куриные яйца: белки и измельчённая скорлупа.

Подготовьте ингредиенты:

Взбейте белки до крепких пиков. Скорлупу измельчите в блендере или растолките вручную.

Процедура очистки:

Разогрейте бульон, добавьте измельчённую скорлупу, а затем постепенно введите взбитые белки.

Ожидание:

Доведите бульон до кипения. Белки начнут сворачиваться, превращаясь в пену, которая впитает мутность.

Завершающий этап:

Удалите образовавшуюся пену шумовкой, а затем процедите бульон через сито или марлю, чтобы удалить остатки.

Способ с луковицей

Если вы боитесь, что в бульоне могут остаться мелкие осколки скорлупы, используйте луковицу.

Подготовьте луковицу:

Возьмите целую луковицу с шелухой, хорошо вымойте её и поместите в кастрюлю.

Процесс варки:

Во время готовки следите за образованием пены. Регулярно удаляйте её шумовкой. Не допускайте сильного кипения, так как оно делает бульон мутным.

Финал:

Когда бульон будет готов, аккуратно извлеките луковицу.

Полезные советы

Никогда не накрывайте кастрюлю крышкой во время варки. Это вызывает оседание пены на дно, что делает бульон мутным.

Готовьте на слабом огне, избегая бурного кипения.

Оба метода помогут вам добиться прозрачного бульона, но выбор зависит от вашего предпочтения и удобства. Использование яичных белков более эффективно, а луковица — простой и быстрый способ.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

