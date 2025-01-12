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Фирменный салат с курицей и апельсином: удивите гостей новым вкусом

1:40
Еда

Простой, но оригинальный салат с куриным филе, апельсинами и корейской морковью станет изюминкой вашего стола. Нежное сочетание ингредиентов и лёгкая пикантность порадуют всех, кто его попробует.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • апельсин — 300 г;
  • морковь по-корейски — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • майонез — 100 г;
  • соль и перец — по вкусу.

Как готовить:

  1. Отварите яйца вкрутую, охладите в холодной воде, очистите и натрите на крупной тёрке.
  2. Куриное филе натрите смесью соли и перца, заверните в пергамент и запеките в духовке при 180°C в течение 30 минут. После остывания нарежьте небольшими кубиками.
  3. Натрите сыр на мелкой тёрке.
  4. Очистите апельсин, снимите с каждой дольки тонкую плёнку и нарежьте кусочками.
  5. Выложите салат слоями: первый слой — куриное филе, второй слой — апельсины, третий слой — тертые яйца, четвёртый слой — морковь по-корейски. Каждый слой промажьте тонким слоем майонеза. Украсьте салат майонезом и посыпьте тертым сыром.
  6. Дайте салату настояться в холодильнике, чтобы слои пропитались, и подавайте к столу.

Полезные советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, замените майонез на натуральный йогурт. Для усиления вкуса можете добавить немного зелени, например, укроп или петрушку. Апельсины можно заменить на мандарины для более сладкого вкуса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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