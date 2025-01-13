Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития
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Эта нежная творожная запеканка станет отличным дополнением к чаепитию. Её приготовление не займёт много времени, а результат порадует каждого.
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка
Для этого десерта вам понадобятся:
- Яйца — 3 шт.
- Творог — 500 г
- Манная крупа — 3 ст. л.
- Молоко — 7 ст. л.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Ванилин по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В глубокой миске взбейте яйца, добавив соль, сахар и ванилин.
- В яичную смесь добавьте творог и молоко, тщательно перемешайте.
- Всыпьте манную крупу и, по желанию, добавьте фрукты или ягоды.
- Продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной, без комков.
- Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания.
- Сверху смажьте запеканку смесью из желтка и 1 ст. л. молока.
- Выпекайте в духовке около 40-45 минут.
- К готовой запеканке можно подать сметану, сгущённое молоко или сироп. Приятного чаепития!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру