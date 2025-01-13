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Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития

1:12
Еда

Эта нежная творожная запеканка станет отличным дополнением к чаепитию. Её приготовление не займёт много времени, а результат порадует каждого.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Для этого десерта вам понадобятся:

  • Яйца — 3 шт.
  • Творог — 500 г
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Молоко — 7 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Ванилин по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. В глубокой миске взбейте яйца, добавив соль, сахар и ванилин.
  3. В яичную смесь добавьте творог и молоко, тщательно перемешайте.
  4. Всыпьте манную крупу и, по желанию, добавьте фрукты или ягоды.
  5. Продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной, без комков.
  6. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания.
  7. Сверху смажьте запеканку смесью из желтка и 1 ст. л. молока.
  8. Выпекайте в духовке около 40-45 минут.
  9. К готовой запеканке можно подать сметану, сгущённое молоко или сироп. Приятного чаепития!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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