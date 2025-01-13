Нежная творожная запеканка: простой рецепт для семейного чаепития

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта нежная творожная запеканка станет отличным дополнением к чаепитию. Её приготовление не займёт много времени, а результат порадует каждого.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Для этого десерта вам понадобятся:

Яйца — 3 шт.

Творог — 500 г

Манная крупа — 3 ст. л.

Молоко — 7 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Ванилин по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске взбейте яйца, добавив соль, сахар и ванилин. В яичную смесь добавьте творог и молоко, тщательно перемешайте. Всыпьте манную крупу и, по желанию, добавьте фрукты или ягоды. Продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной, без комков. Выложите массу в смазанную маслом форму для запекания. Сверху смажьте запеканку смесью из желтка и 1 ст. л. молока. Выпекайте в духовке около 40-45 минут. К готовой запеканке можно подать сметану, сгущённое молоко или сироп. Приятного чаепития!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

