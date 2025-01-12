Как сделать котлеты нежными? Узнайте секрет правильного фарша

Многие хозяйки стремятся сделать котлеты "легче", исключая хлеб из рецепта. Однако именно этот простой ингредиент превращает блюдо в настоящий кулинарный шедевр: сочное, нежное и воздушное. Разберёмся, почему хлеб так важен и как правильно его использовать.
Хлеб выполняет две ключевые функции:
Чтобы добиться идеального баланса, хлеба в котлетном фарше должно быть четверть от веса мяса. Например, на 1 кг фарша потребуется 250 г хлеба. Это соотношение гарантирует оптимальную сочность и вкус.
Измельчённый хлеб нужно замочить в жидкости. Это может быть молоко, вода или бульон. Каждый вариант добавляет свой вкус:
Достаточно замачивать хлеб 10-15 минут, чтобы он полностью размягчился.
После замачивания хлеб нужно слегка отжать, чтобы избежать излишней влажности. Затем его добавляют в фарш и тщательно перемешивают до однородности. Хорошо вымешанный фарш — залог идеальных котлет.
Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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