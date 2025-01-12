Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт

Этот простой рецепт позволит вам приготовить невероятно вкусное сало с ароматом копчения, которое понравится всей семье. Заготовка займёт немного времени, а результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Подготовка:
Нарежьте сало кусками удобного размера, тщательно промойте и обсушите. Очистите чеснок.
Приготовление маринада:
Вскипятите 1 литр воды. Добавьте в неё луковую шелуху, чернослив, лавровый лист, соль, сахар и доведите до кипения.
Варка сала:
Поместите куски сала в кипящий маринад и варите на среднем огне 25 минут. После этого снимите кастрюлю с плиты и оставьте сало в маринаде на 12 часов для пропитки ароматами.
Обработка чесноком и перцем:
Измельчите чеснок и смешайте его с чёрным молотым перцем. Достаньте сало из маринада, обсушите бумажными полотенцами и тщательно натрите смесью чеснока и перца.
Хранение:
Для хранения до недели заверните сало в пищевую плёнку и поместите в холодильник.
Для более длительного хранения уберите сало в морозильную камеру.
Результат
Готовое сало получается нежным, ароматным и напоминает вкус копчёного продукта. Оно прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к хлебу.
Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
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