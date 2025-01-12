Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот простой рецепт позволит вам приготовить невероятно вкусное сало с ароматом копчения, которое понравится всей семье. Заготовка займёт немного времени, а результат вас приятно удивит.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Ингредиенты:

Сало с прослойкой — 1 кг

Чеснок — 2 головки

Чёрный молотый перец — 3 ст. л.

Луковая шелуха — 2 горсти

Чернослив — 5 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль — 200 г

Сахар — 2 ст. л.

Этапы приготовления:

Подготовка:

Нарежьте сало кусками удобного размера, тщательно промойте и обсушите. Очистите чеснок.

Приготовление маринада:

Вскипятите 1 литр воды. Добавьте в неё луковую шелуху, чернослив, лавровый лист, соль, сахар и доведите до кипения.

Варка сала:

Поместите куски сала в кипящий маринад и варите на среднем огне 25 минут. После этого снимите кастрюлю с плиты и оставьте сало в маринаде на 12 часов для пропитки ароматами.

Обработка чесноком и перцем:

Измельчите чеснок и смешайте его с чёрным молотым перцем. Достаньте сало из маринада, обсушите бумажными полотенцами и тщательно натрите смесью чеснока и перца.

Хранение:

Для хранения до недели заверните сало в пищевую плёнку и поместите в холодильник.

Для более длительного хранения уберите сало в морозильную камеру.

Результат

Готовое сало получается нежным, ароматным и напоминает вкус копчёного продукта. Оно прекрасно подходит как самостоятельная закуска или дополнение к хлебу.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

