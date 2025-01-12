Как приготовить ужин за полчаса: рецепт аппетитных котлет из капусты и фарша

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: как быстро приготовить вкусный ужин, который понравится всей семье? Процесс может быть долгим и трудоёмким, ведь нужно подготовить множество ингредиентов и вымыть горы посуды.
Мы предлагаем приготовить на ужин вкусные и, главное, простые котлеты из фарша и капусты, и ваши близкие точно будут довольны!
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте готовые котлеты со сметаной. Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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