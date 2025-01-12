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Как приготовить ужин за полчаса: рецепт аппетитных котлет из капусты и фарша

1:37
Еда

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: как быстро приготовить вкусный ужин, который понравится всей семье? Процесс может быть долгим и трудоёмким, ведь нужно подготовить множество ингредиентов и вымыть горы посуды.

Котлеты из капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котлеты из капусты

Мы предлагаем приготовить на ужин вкусные и, главное, простые котлеты из фарша и капусты, и ваши близкие точно будут довольны!

Ингредиенты:

  • 200 г фарша;
  • 500 г белокочанной капусты;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан панировочных сухарей (можно заменить мукой);
  • растительное масло для жарки;
  • соль и специи по вкусу.

Приготовление

  1. Мелко нашинкуйте капусту и обжарьте её на сковороде до мягкости. Затем остудите.
  2. В большой миске смешайте фарш, обжаренную капусту, яйца, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  3. Сформируйте из получившейся массы котлеты среднего размера. Если фарш слишком мягкий и не держит форму, добавьте 1-2 столовые ложки панировочных сухарей или муки и ещё раз перемешайте.
  4. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях или муке со всех сторон.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
  6. Переложите котлеты в кастрюлю, накройте крышкой и тушите на медленном огне ещё 10-15 минут, чтобы они полностью приготовились.

Подавайте готовые котлеты со сметаной. Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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