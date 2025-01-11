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Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты

1:44
Еда

Завтрак из овсянки не обязательно должен быть скучным и пресным. Этот рецепт добавит к традиционным хлопьям немного сыра и зелени, превратив простое блюдо в сытный и аппетитный завтрак. А главное — готовится быстро!

овсянка
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
овсянка

Ингредиенты

  • овсяные хлопья — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 1 стакан (комнатной температуры);
  • сыр — 30 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Как приготовить

  1. В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, яйца и молоко. Размешайте до однородной массы и оставьте на 5-7 минут, чтобы хлопья набухли.
  2. Пока хлопья набухают, натрите сыр на мелкой тёрке, а зелень мелко нарежьте. Добавьте их к овсяной смеси, посолите по вкусу и тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Вылейте полученную смесь, разровняйте лопаткой. Обжаривайте под крышкой на среднем огне 3-4 минуты.
  4. Аккуратно переверните блюдо на другую сторону и готовьте ещё 2-3 минуты без крышки, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Полезные советы

Можно добавить любимые специи или заменить зелень, например, укропом, петрушкой или базиликом. Для разнообразия вкуса попробуйте использовать разные виды сыра: моцареллу, чеддер или даже брынзу. Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в смесь мелко нарезанный лук или чеснок.

Теперь ваш завтрак станет не только полезным, но и вкусным, способным удивить даже тех, кто обычно скептически относится к овсянке.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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