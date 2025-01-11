Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты

Завтрак из овсянки не обязательно должен быть скучным и пресным. Этот рецепт добавит к традиционным хлопьям немного сыра и зелени, превратив простое блюдо в сытный и аппетитный завтрак. А главное — готовится быстро!
Можно добавить любимые специи или заменить зелень, например, укропом, петрушкой или базиликом. Для разнообразия вкуса попробуйте использовать разные виды сыра: моцареллу, чеддер или даже брынзу. Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в смесь мелко нарезанный лук или чеснок.
Теперь ваш завтрак станет не только полезным, но и вкусным, способным удивить даже тех, кто обычно скептически относится к овсянке.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
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