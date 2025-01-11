Как из овсянки сделать сытный завтрак — добавьте эти ингредиенты

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак из овсянки не обязательно должен быть скучным и пресным. Этот рецепт добавит к традиционным хлопьям немного сыра и зелени, превратив простое блюдо в сытный и аппетитный завтрак. А главное — готовится быстро!

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ овсянка

Ингредиенты

овсяные хлопья — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 1 стакан (комнатной температуры);

сыр — 30 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Как приготовить

В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, яйца и молоко. Размешайте до однородной массы и оставьте на 5-7 минут, чтобы хлопья набухли. Пока хлопья набухают, натрите сыр на мелкой тёрке, а зелень мелко нарежьте. Добавьте их к овсяной смеси, посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Разогрейте на сковороде немного растительного масла. Вылейте полученную смесь, разровняйте лопаткой. Обжаривайте под крышкой на среднем огне 3-4 минуты. Аккуратно переверните блюдо на другую сторону и готовьте ещё 2-3 минуты без крышки, чтобы образовалась аппетитная корочка.

Полезные советы

Можно добавить любимые специи или заменить зелень, например, укропом, петрушкой или базиликом. Для разнообразия вкуса попробуйте использовать разные виды сыра: моцареллу, чеддер или даже брынзу. Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте в смесь мелко нарезанный лук или чеснок.

Теперь ваш завтрак станет не только полезным, но и вкусным, способным удивить даже тех, кто обычно скептически относится к овсянке.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

