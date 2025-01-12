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Нежный суп-пюре из пастернака: рецепт, который вас удивит

1:51
Еда

Этот суп-пюре покоряет своей насыщенной текстурой и тонким ароматом специй. Готовится он быстро и легко, а результат обязательно понравится даже тем, кто обычно не жалует супы.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Пастернак — 900 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Репчатый лук — 1 шт. (мелко нарезанный)
  • Чеснок — 2 зубчика (измельчённые)
  • Зира — 2 ч. л.
  • Молотый кориандр — 1 ч. л.
  • Горячий куриный бульон — 1,2 л
  • Нежирные сливки — 150 мл
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу
  • Шнитт-лук и крутоны — для подачи

Приготовление:

Подготовка овощей:

Очистите пастернак и нарежьте его тонкими полосками.

Обжарка:

В большой кастрюле разогрейте сливочное масло. Добавьте лук, чеснок и пастернак. Готовьте, помешивая, пока лук не станет мягким. Не допускайте изменения его цвета.

Добавление специй:

Посыпьте овощи зирой и кориандром. Перемешивайте ещё 1-2 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Варка:

Добавьте горячий куриный бульон и доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до среднего и готовьте 20 минут, пока пастернак не станет мягким.

Пюрирование:

Снимите суп с огня и пюрируйте его в блендере или кухонном процессоре небольшими порциями до однородной консистенции.

Финальный штрих:

Верните суп в кастрюлю, добавьте сливки, соль и перец по вкусу. Подогрейте на слабом огне, не доводя до кипения.

Подача:

Разлейте суп по тарелкам, украсьте шнитт-луком и крутонами.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп - густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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