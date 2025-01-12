Нежный суп-пюре из пастернака: рецепт, который вас удивит

Этот суп-пюре покоряет своей насыщенной текстурой и тонким ароматом специй. Готовится он быстро и легко, а результат обязательно понравится даже тем, кто обычно не жалует супы.
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление:
Подготовка овощей:
Очистите пастернак и нарежьте его тонкими полосками.
Обжарка:
В большой кастрюле разогрейте сливочное масло. Добавьте лук, чеснок и пастернак. Готовьте, помешивая, пока лук не станет мягким. Не допускайте изменения его цвета.
Добавление специй:
Посыпьте овощи зирой и кориандром. Перемешивайте ещё 1-2 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Варка:
Добавьте горячий куриный бульон и доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь до среднего и готовьте 20 минут, пока пастернак не станет мягким.
Пюрирование:
Снимите суп с огня и пюрируйте его в блендере или кухонном процессоре небольшими порциями до однородной консистенции.
Финальный штрих:
Верните суп в кастрюлю, добавьте сливки, соль и перец по вкусу. Подогрейте на слабом огне, не доводя до кипения.
Подача:
Разлейте суп по тарелкам, украсьте шнитт-луком и крутонами.
Суп-пюре пюрированный суп - густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
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