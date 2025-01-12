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Плов с курицей в мультиварке: как приготовить просто и вкусно

2:17
Еда

Приготовить ароматный плов с курицей можно не только в казане, но и в мультиварке. Благодаря герметичному прибору рис пропитывается соками мяса, овощей и ароматами специй, сохраняя при этом насыщенный вкус. Вам нужно только подготовить продукты и выполнить начальную обжарку, а остальное мультиварка сделает сама.

Плов
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Курица (1,5 кг)
  • Длиннозерный рис (1 кг)
  • Растительное масло (200 мл)
  • Морковь (500 г)
  • Лук (3 небольшие луковицы)
  • Урюк или курага (150 г)
  • Острый перец (2 небольших стручка)
  • Барбарис (1 ст. л.)
  • Семена кориандра (1 ч. л.)
  • Молотая зира (1 ст. л.)
  • Соль по вкусу

Как приготовить:

Подготовка продуктов:

Тщательно промойте рис до прозрачности воды.
Курицу вымойте, нарежьте небольшими кусочками, удалив крупные кости.
Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, морковь — толстой соломкой.
Урюк или курагу промойте горячей водой.

Обжарка:

Установите режим "Мультиповар" с температурой 160°C. Разогрейте масло, добавьте лук и обжаривайте 5 минут.
Добавьте курицу, жарьте до появления золотистой корочки (10 минут). Затем положите морковь, перемешайте и готовьте ещё 10 минут.

Добавление специй:

Всыпьте зиру, кориандр, посолите. Готовьте 5 минут.
Добавьте урюк или курагу, барбарис и острый перец, готовьте ещё 5 минут.

Сборка плова:

Промойте рис повторно, дайте воде стечь. Выложите его ровным слоем на курицу.
Аккуратно влейте через шумовку кипяток, чтобы он покрыл рис слоем около 3 см.

Готовка:

Закройте крышку мультиварки и готовьте плов 30 минут.

Через полчаса ваш плов готов! Разложите его по тарелкам, украсьте зеленью и подавайте горячим. Этот рецепт идеально подойдёт для семейного обеда или ужина.

Уточнения

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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