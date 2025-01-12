Плов с курицей в мультиварке: как приготовить просто и вкусно

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить ароматный плов с курицей можно не только в казане, но и в мультиварке. Благодаря герметичному прибору рис пропитывается соками мяса, овощей и ароматами специй, сохраняя при этом насыщенный вкус. Вам нужно только подготовить продукты и выполнить начальную обжарку, а остальное мультиварка сделает сама.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плов

Ингредиенты (на 10 порций):

Курица (1,5 кг)

Длиннозерный рис (1 кг)

Растительное масло (200 мл)

Морковь (500 г)

Лук (3 небольшие луковицы)

Урюк или курага (150 г)

Острый перец (2 небольших стручка)

Барбарис (1 ст. л.)

Семена кориандра (1 ч. л.)

Молотая зира (1 ст. л.)

Соль по вкусу

Как приготовить:

Подготовка продуктов:

Тщательно промойте рис до прозрачности воды.

Курицу вымойте, нарежьте небольшими кусочками, удалив крупные кости.

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, морковь — толстой соломкой.

Урюк или курагу промойте горячей водой.

Обжарка:

Установите режим "Мультиповар" с температурой 160°C. Разогрейте масло, добавьте лук и обжаривайте 5 минут.

Добавьте курицу, жарьте до появления золотистой корочки (10 минут). Затем положите морковь, перемешайте и готовьте ещё 10 минут.

Добавление специй:

Всыпьте зиру, кориандр, посолите. Готовьте 5 минут.

Добавьте урюк или курагу, барбарис и острый перец, готовьте ещё 5 минут.

Сборка плова:

Промойте рис повторно, дайте воде стечь. Выложите его ровным слоем на курицу.

Аккуратно влейте через шумовку кипяток, чтобы он покрыл рис слоем около 3 см.

Готовка:

Закройте крышку мультиварки и готовьте плов 30 минут.

Через полчаса ваш плов готов! Разложите его по тарелкам, украсьте зеленью и подавайте горячим. Этот рецепт идеально подойдёт для семейного обеда или ужина.

Уточнения

Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

