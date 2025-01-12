Плов с курицей в мультиварке: как приготовить просто и вкусно

Приготовить ароматный плов с курицей можно не только в казане, но и в мультиварке. Благодаря герметичному прибору рис пропитывается соками мяса, овощей и ароматами специй, сохраняя при этом насыщенный вкус. Вам нужно только подготовить продукты и выполнить начальную обжарку, а остальное мультиварка сделает сама.
Ингредиенты (на 10 порций):
Как приготовить:
Подготовка продуктов:
Тщательно промойте рис до прозрачности воды.
Курицу вымойте, нарежьте небольшими кусочками, удалив крупные кости.
Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, морковь — толстой соломкой.
Урюк или курагу промойте горячей водой.
Обжарка:
Установите режим "Мультиповар" с температурой 160°C. Разогрейте масло, добавьте лук и обжаривайте 5 минут.
Добавьте курицу, жарьте до появления золотистой корочки (10 минут). Затем положите морковь, перемешайте и готовьте ещё 10 минут.
Добавление специй:
Всыпьте зиру, кориандр, посолите. Готовьте 5 минут.
Добавьте урюк или курагу, барбарис и острый перец, готовьте ещё 5 минут.
Сборка плова:
Промойте рис повторно, дайте воде стечь. Выложите его ровным слоем на курицу.
Аккуратно влейте через шумовку кипяток, чтобы он покрыл рис слоем около 3 см.
Готовка:
Закройте крышку мультиварки и готовьте плов 30 минут.
Через полчаса ваш плов готов! Разложите его по тарелкам, украсьте зеленью и подавайте горячим. Этот рецепт идеально подойдёт для семейного обеда или ужина.
Плов - блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
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