Булочки с корицей за 35 минут: рецепт с секретом

Многие обожают ароматные булочки с корицей, но их приготовление часто занимает много времени. Если вы хотите насладиться похожей выпечкой, но не готовы долго стоять у плиты, используйте готовое слоёное тесто. Это не только упростит процесс, но и сократит время готовки до минимума.
Ингредиенты на 8 порций
Как приготовить булочки
Разморозьте тесто заранее.
Это облегчит раскатку и ускорит процесс приготовления.
Подготовьте духовку.
Разогрейте её до 175 °C. Рабочую поверхность слегка посыпьте мукой, а затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1 см.
Начинка и свёртывание.
Растопите сливочное масло и смажьте им раскатанное тесто. Смешайте коричневый сахар с корицей и равномерно распределите по поверхности. Аккуратно сверните тесто в рулет и нарежьте на кусочки толщиной около 2,5 см.
Выпекание.
Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.
Глазурь и декор.
Смешайте сахарную пудру с солью, молоком и ванильным экстрактом. Полейте остывшие булочки глазурью и украсьте рублеными орехами.
Готовые булочки получаются ароматными, мягкими и идеально подходят для утреннего кофе или вечернего чаепития.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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