Булочки с корицей за 35 минут: рецепт с секретом

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Многие обожают ароматные булочки с корицей, но их приготовление часто занимает много времени. Если вы хотите насладиться похожей выпечкой, но не готовы долго стоять у плиты, используйте готовое слоёное тесто. Это не только упростит процесс, но и сократит время готовки до минимума.

Фото: Freepik by Designed by Freepik булочка с корицей

Ингредиенты на 8 порций

500 г слоёного бездрожжевого теста

200 г коричневого сахара

1/2 стакана грецких орехов

1 ст. л. сливочного масла

1-1,5 ч. л. корицы

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

¼ ч. л. соли

1 ст. л. молока

1 капля ванильного экстракта

Как приготовить булочки

Разморозьте тесто заранее.

Это облегчит раскатку и ускорит процесс приготовления.

Подготовьте духовку.

Разогрейте её до 175 °C. Рабочую поверхность слегка посыпьте мукой, а затем раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 1 см.

Начинка и свёртывание.

Растопите сливочное масло и смажьте им раскатанное тесто. Смешайте коричневый сахар с корицей и равномерно распределите по поверхности. Аккуратно сверните тесто в рулет и нарежьте на кусочки толщиной около 2,5 см.

Выпекание.

Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте 20-25 минут, пока они не станут золотистыми.

Глазурь и декор.

Смешайте сахарную пудру с солью, молоком и ванильным экстрактом. Полейте остывшие булочки глазурью и украсьте рублеными орехами.

Готовые булочки получаются ароматными, мягкими и идеально подходят для утреннего кофе или вечернего чаепития.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

