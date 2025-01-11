Как приготовить воздушное и хрустящее безе без яиц

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Безе — это изысканный десерт, который буквально растворяется во рту. Его приготовить довольно легко: в традиционном рецепте достаточно лишь яичных белков, сахара, щепотки соли и лимонного сока.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ безе

Тем не менее, воздушное безе можно сделать и без использования яиц. Их можно легко заменить на воду от консервированного горошка. Остальные ингредиенты остаются неизменными — соль и сахар.

Для приготовления воздушного безе вам понадобится 250 г сахара и щепотка соли на одну банку рассола от горошка. Все компоненты следует поместить в глубокую миску и взбивать с помощью миксера на максимальной скорости. Обратите внимание, что масса должна стать густой и побелеть. Если она окажется слишком жидкой, добавьте немного сахара и продолжайте взбивать до нужной консистенции.

После этого выложите готовую массу на противень, используя кондитерский мешок. Не забудьте застелить противень пергаментом и разогреть духовку до 100°C. Спустя 40 минут ваш хрустящий десерт будет готов к подаче.

Уточнения

Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков и сахара или другого подсластителя.



