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Как вкусно запечь чеснок — его не придётся чистить и разрезать

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Еда

При запекании чеснок теряет свою резкую "дерзость" и обретает мягкий, приятный вкус. Его можно намазывать на хлеб или подавать как гарнир, сочетающийся с овощами и мясом.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Наиболее популярный способ запекания — это разрезание чеснока пополам, обливание растительным маслом и добавление специй. Однако существует также интересный альтернативный метод. Опытные кулинары рекомендуют запекать чеснок в маринаде, состоящем из соевого соуса, меда, оливкового масла и сушеного тимьяна. При этом чистить или нарезать зубчики не нужно, достаточно лишь удалить основание.

Сначала обмакните чеснок в маринад, затем выложите его на противень, смазанный топленым маслом. Остатки маринада следует вылить сверху, а затем запекать блюдо около 30 минут при температуре 190°C.

 

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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