Как приготовить идеальный салат для спортивных будней

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Попробуйте салат с манго, авокадо и тигровыми креветками! Этот рецепт станет не только изысканным украшением стола, но и отличным выбором для здорового питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салат

Что понадобится для салата:

Манго (мякоть) — 30 г

Огурцы — 80 г

Авокадо (мякоть) — 50 г

Листья мяты — 30 г

Кинза (листья) — 20 г

Мини-шпинат — 5 г

Тигровые креветки — 40 г

Пряный соус — 20 г

Ингредиенты для соуса:

Кисло-сладкий соус — 60 г

Зелень кинзы — 10 г

Сок лимона — 40 г

Сахар — 10 г

Чеснок (очищенный) — 5 г

Как приготовить соус:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Соус готов!

Этапы приготовления салата:

Нарежьте манго, огурцы и авокадо крупными кубиками. Мяту и кинзу измельчите. Сложите все ингредиенты в миску. Отварите тигровые креветки и добавьте в салат. Полейте всё пряным соусом и аккуратно перемешайте.

Ваш салат готов! Этот блюдо прекрасно подходит как легкий перекус перед тренировкой или как питательный обед после.

Если вам нужны идеи для утреннего рациона, идеальным вариантом могут стать овсянка или рисовая каша с добавлением авокадо, орехов или белков (курица, индейка, творог, яйца).

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

