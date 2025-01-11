Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите вкусную морковь? Выберите один из этих трёх сортов
Вишневый маникюр и другие тренды, которые не уйдут из моды в 2025 году
Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс
Как косые скручивания помогают прокачать пресс
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
В Швейцарии появится искусственный плавучий остров
Музыкант Scorpions рассказал, как победил опасную болезнь, угрожавшую его жизни
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Растяжки на животе: какие процедуры помогут сделать их менее заметными

Как приготовить идеальный салат для спортивных будней

1:34
Еда

Попробуйте салат с манго, авокадо и тигровыми креветками! Этот рецепт станет не только изысканным украшением стола, но и отличным выбором для здорового питания.

Салат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат

Что понадобится для салата:

  • Манго (мякоть) — 30 г
  • Огурцы — 80 г
  • Авокадо (мякоть) — 50 г
  • Листья мяты — 30 г
  • Кинза (листья) — 20 г
  • Мини-шпинат — 5 г
  • Тигровые креветки — 40 г
  • Пряный соус — 20 г

Ингредиенты для соуса:

  • Кисло-сладкий соус — 60 г
  • Зелень кинзы — 10 г
  • Сок лимона — 40 г
  • Сахар — 10 г
  • Чеснок (очищенный) — 5 г

Как приготовить соус:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Соус готов!

Этапы приготовления салата:

  1. Нарежьте манго, огурцы и авокадо крупными кубиками.
  2. Мяту и кинзу измельчите.
  3. Сложите все ингредиенты в миску.
  4. Отварите тигровые креветки и добавьте в салат.
  5. Полейте всё пряным соусом и аккуратно перемешайте.

Ваш салат готов! Этот блюдо прекрасно подходит как легкий перекус перед тренировкой или как питательный обед после.

Если вам нужны идеи для утреннего рациона, идеальным вариантом могут стать овсянка или рисовая каша с добавлением авокадо, орехов или белков (курица, индейка, творог, яйца). 

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Авто
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться Аудио 
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли одарила вниманием российского актёра Юрия Борисова Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Последние материалы
Линька у кошек и собак: простые способы облегчить процесс
Как косые скручивания помогают прокачать пресс
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Как приготовить идеальный салат для спортивных будней
В Швейцарии появится искусственный плавучий остров
Музыкант Scorpions рассказал, как победил опасную болезнь, угрожавшую его жизни
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Растяжки на животе: какие процедуры помогут сделать их менее заметными
Вредные процедуры для кожи: остановись пока не поздно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.