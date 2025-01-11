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Тайна гусиного мяса: полезное, вкусное и забытое

3:12
Еда

Гусь — редкий гость на столах россиян, хотя это одно из самых полезных видов мяса, доступных на рынке. В среднем мы потребляем всего 300 граммов гусятины на человека в год, а большая часть продукции уходит на экспорт, в основном в Германию. Между тем, это питательное и здоровое мясо, которое стоит включить в рацион не только на праздник Святого Мартина, но и в течение всего года.

Гусь
Фото: Own work by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гусь

Польза гусятины для здоровья

Богатство качественных белков:

Гусиное мясо является источником полноценных белков высокой биологической ценности, которые содержат все незаменимые аминокислоты. Они важны для восстановления организма, укрепления мышечной массы и производства ферментов.

Здоровые жиры:

В составе преобладают ненасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, которая положительно влияет на уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца.

Витамины и минералы:

Гусь богат витаминами группы B (включая B12), железом, цинком и селеном. Эти элементы поддерживают работу нервной системы, укрепляют иммунитет и защищают клетки от воздействия свободных радикалов.

Минимум антибиотиков:

Гуси обычно выращиваются в традиционных условиях на открытом воздухе, что снижает риск наличия антибиотиков и гормонов, характерных для промышленного мяса.

Пищевая ценность гусятины (на 100 г)

  • Калории: 339 ккал
  • Белки: 19 г
  • Жиры: 28 г (в основном ненасыщенные жирные кислоты)
  • Холестерин: 80 мг
  • Железо: 2,5 мг
  • Витамин B12: 1,5 мкг (60 % суточной нормы)

Как использовать гуся в кулинарии

Гусь — универсальное мясо, подходящее для различных блюд, от традиционных до современных. Вдохновитесь следующими идеями:

  • Запечённый гусь с яблоками и майораном: Идеальный выбор для праздничного ужина.
  • Гусиный бульон: Насыщенный суп с глубоким вкусом, который согревает и укрепляет организм.
  • Гуляш из гуся: Тушёное мясо с овощами, идеальное для холодных вечеров.
  • Гусиный паштет: Вкусная закуска для бутербродов или канапе.
  • Гусиные кнедлики: Нежное тесто с сочной начинкой из мяса — отличный вариант для семейных обедов.

Почему нельзя игнорировать гусятину

Гусиное мясо не только обладает богатым вкусом, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Оно поддерживает сердечно-сосудистую систему, помогает предотвратить анемию, а благодаря высокому содержанию селена укрепляет иммунитет. Это интересная альтернатива более привычным видам мяса, таким как курица или индейка, а его питательные свойства делают гусятину одним из самых ценных видов птицы.

Дайте гусю шанс — не только на праздник Святого Мартина, но и в любое время года!

Уточнения

Гуси (лат. Anser) — род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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