Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша кошка лысеет: главные причины и что с этим делать
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Как дыня помогает справляться с лишним весом и улучшать самочувствие
Круговорот воды на Земле: новая роль растений
Как безопасно путешествовать по Бразилии: советы для туристов
Секреты идеального платья подружки невесты: советы которые спасут образ
Почему 95% владельцев животных считают своих питомцев лучшими помощниками от стресса
Закон о спасении самоубийц спас итальянскую модель от долга размером 2,5 миллиона евро
Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция

Приготовьте бруа из кукурузной муки с этим простым рецептом

2:02
Еда

Хотите перенести вкус традиционных бразильских пекарен к себе домой? Бруа из кукурузной муки — это золотистая, мягкая выпечка, идеально подходящая для чашки кофе на полдник. Следуйте нашему простому рецепту и наслаждайтесь!

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Ингредиенты

  • 1\2 чашки пшеничной муки (60 г)
  • 1\2 чашки кукурузной муки (75 г)
  • 1\2 чашки сахара (50 г)
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка семян аниса (или фенхеля)
  • Щепотка соли
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

1-й шаг

Разогрейте духовку до 180°C (средне-высокая температура).

2-й шаг

Смажьте маслом средний противень, чтобы бруа не прилипла.

3-й шаг

Смешайте в миске сухие ингредиенты: пшеничную муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель, семена аниса и соль.

4-й шаг

Добавьте сливочное масло и яйцо. Тщательно перемешайте до получения однородного, мягкого теста, которое не липнет к рукам.

5-й шаг

Разделите тесто на 12 равных частей. Сформируйте из каждой части шарик, слегка сплюсните и выложите их на противень, оставляя примерно 2 см пространства между ними.

6-й шаг

Смажьте каждую бруа яичным желтком, чтобы придать им блеск и золотистый цвет после выпечки.

7-й шаг

Выпекайте около 15 минут, пока бруа не станут хрустящими и аппетитно золотистыми.

Совет: подавайте с джемом

Хотите сделать бруа ещё вкуснее? Попробуйте подать их с домашним фруктовым джемом, например, из жабытикабы. Нежный вкус выпечки идеально сочетается с сладостью джема. Найдите рецепт джема, следуя предложенной ссылке!

Уточнения

Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев
Домашние животные
Самые ласковые. Топ-9 пород кошек, которые очень любят своих хозяев Аудио 
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Почему ваша кошка лысеет: главные причины и что с этим делать
Приготовьте бруа из кукурузной муки с этим простым рецептом
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Как дыня помогает справляться с лишним весом и улучшать самочувствие
Круговорот воды на Земле: новая роль растений
Как безопасно путешествовать по Бразилии: советы для туристов
Секреты идеального платья подружки невесты: советы которые спасут образ
Почему 95% владельцев животных считают своих питомцев лучшими помощниками от стресса
Закон о спасении самоубийц спас итальянскую модель от долга размером 2,5 миллиона евро
Что делать, если виновник ДТП скрылся: пошаговая инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.