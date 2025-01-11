Приготовьте бруа из кукурузной муки с этим простым рецептом

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите перенести вкус традиционных бразильских пекарен к себе домой? Бруа из кукурузной муки — это золотистая, мягкая выпечка, идеально подходящая для чашки кофе на полдник. Следуйте нашему простому рецепту и наслаждайтесь!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кукуруза

Ингредиенты

1\2 чашки пшеничной муки (60 г)

1\2 чашки кукурузной муки (75 г)

1\2 чашки сахара (50 г)

1 чайная ложка разрыхлителя

1 чайная ложка семян аниса (или фенхеля)

Щепотка соли

50 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

Способ приготовления:

1-й шаг

Разогрейте духовку до 180°C (средне-высокая температура).

2-й шаг

Смажьте маслом средний противень, чтобы бруа не прилипла.

3-й шаг

Смешайте в миске сухие ингредиенты: пшеничную муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель, семена аниса и соль.

4-й шаг

Добавьте сливочное масло и яйцо. Тщательно перемешайте до получения однородного, мягкого теста, которое не липнет к рукам.

5-й шаг

Разделите тесто на 12 равных частей. Сформируйте из каждой части шарик, слегка сплюсните и выложите их на противень, оставляя примерно 2 см пространства между ними.

6-й шаг

Смажьте каждую бруа яичным желтком, чтобы придать им блеск и золотистый цвет после выпечки.

7-й шаг

Выпекайте около 15 минут, пока бруа не станут хрустящими и аппетитно золотистыми.

Совет: подавайте с джемом

Хотите сделать бруа ещё вкуснее? Попробуйте подать их с домашним фруктовым джемом, например, из жабытикабы. Нежный вкус выпечки идеально сочетается с сладостью джема. Найдите рецепт джема, следуя предложенной ссылке!

Уточнения

Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.

