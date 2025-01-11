Приготовьте бруа из кукурузной муки с этим простым рецептом

Хотите перенести вкус традиционных бразильских пекарен к себе домой? Бруа из кукурузной муки — это золотистая, мягкая выпечка, идеально подходящая для чашки кофе на полдник. Следуйте нашему простому рецепту и наслаждайтесь!
Разогрейте духовку до 180°C (средне-высокая температура).
Смажьте маслом средний противень, чтобы бруа не прилипла.
Смешайте в миске сухие ингредиенты: пшеничную муку, кукурузную муку, сахар, разрыхлитель, семена аниса и соль.
Добавьте сливочное масло и яйцо. Тщательно перемешайте до получения однородного, мягкого теста, которое не липнет к рукам.
Разделите тесто на 12 равных частей. Сформируйте из каждой части шарик, слегка сплюсните и выложите их на противень, оставляя примерно 2 см пространства между ними.
Смажьте каждую бруа яичным желтком, чтобы придать им блеск и золотистый цвет после выпечки.
Выпекайте около 15 минут, пока бруа не станут хрустящими и аппетитно золотистыми.
Хотите сделать бруа ещё вкуснее? Попробуйте подать их с домашним фруктовым джемом, например, из жабытикабы. Нежный вкус выпечки идеально сочетается с сладостью джема. Найдите рецепт джема, следуя предложенной ссылке!
Кукурузная мука — мука из кукурузных зёрен, прошедших предварительную очистку, удаление оболочки и зародыша.
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