Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже новичок в кулинарии справится с приготовлением нашего манника. Этот восхитительный и нежный десерт станет украшением любого стола.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манник

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1 стакан.

Кефир или сметана — 1 стакан.

Манная крупа — 1 стакан.

Мука — 1 стакан.

Сода — 1 ч. л.

Сливочное масло или маргарин — 100 г.

Процесс приготовления:

Взбейте яйца с сахаром до получения воздушной массы. Влейте в яичную смесь кефир или сметану, добавьте манную крупу и предварительно просеянную с содой муку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Оставьте при комнатной температуре сливочное масло или маргарин, чтобы оно размягчилось. Добавьте его к яичной смеси и дайте постоять 10 минут. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте манник в течение 30 минут до появления золотистой корочки.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

