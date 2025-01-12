Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок
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Даже новичок в кулинарии справится с приготовлением нашего манника. Этот восхитительный и нежный десерт станет украшением любого стола.
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манник
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 1 стакан.
- Кефир или сметана — 1 стакан.
- Манная крупа — 1 стакан.
- Мука — 1 стакан.
- Сода — 1 ч. л.
- Сливочное масло или маргарин — 100 г.
Процесс приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром до получения воздушной массы.
- Влейте в яичную смесь кефир или сметану, добавьте манную крупу и предварительно просеянную с содой муку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Оставьте при комнатной температуре сливочное масло или маргарин, чтобы оно размягчилось. Добавьте его к яичной смеси и дайте постоять 10 минут.
- Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
- Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте манник в течение 30 минут до появления золотистой корочки.
Уточнения
Манник — пирог из манной крупы.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру