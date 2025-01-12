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Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок

1:06
Еда

Даже новичок в кулинарии справится с приготовлением нашего манника. Этот восхитительный и нежный десерт станет украшением любого стола.

Манник
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacklee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манник

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Кефир или сметана — 1 стакан.
  • Манная крупа — 1 стакан.
  • Мука — 1 стакан.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сливочное масло или маргарин — 100 г.

Процесс приготовления:

  1. Взбейте яйца с сахаром до получения воздушной массы.
  2. Влейте в яичную смесь кефир или сметану, добавьте манную крупу и предварительно просеянную с содой муку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Оставьте при комнатной температуре сливочное масло или маргарин, чтобы оно размягчилось. Добавьте его к яичной смеси и дайте постоять 10 минут.
  4. Смажьте форму для выпекания сливочным маслом.
  5. Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте манник в течение 30 минут до появления золотистой корочки.

Уточнения

Манник — пирог из манной крупы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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