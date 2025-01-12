Суп с фасолью и говядиной: очень простой рецепт, который понравится всем

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите разнообразить своё меню и приготовить что-то новое, то обратите внимание на этот рецепт супа с фасолью. Он не только вкусный, но и очень сытный, а приготовить его достаточно просто. Следуйте нашему пошаговому руководству, и у вас получится ароматное первое блюдо, которое понравится всей семье.

Фото: openverse.org by dichohecho, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Суп из фасоли

Ингредиенты:

Говядина — 400–500 г

Консервированная фасоль — 1 банка

Чеснок — 2 зубчика

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Растительное масло

Соль, перец по вкусу

Свежая зелень

Приготовление

Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до золотистой корочки, добавив хмели-сунели.

Лук и морковь мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Обжаривайте всё вместе еще 5 минут.

Залейте содержимое кастрюли фильтрованной водой, добавьте фасоль и варите на среднем огне 15 минут до готовности всех ингредиентов.

Подавайте суп, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.



Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

