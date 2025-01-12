Если вы хотите разнообразить своё меню и приготовить что-то новое, то обратите внимание на этот рецепт супа с фасолью. Он не только вкусный, но и очень сытный, а приготовить его достаточно просто. Следуйте нашему пошаговому руководству, и у вас получится ароматное первое блюдо, которое понравится всей семье.
Ингредиенты:
Приготовление
Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до золотистой корочки, добавив хмели-сунели.
Лук и морковь мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Обжаривайте всё вместе еще 5 минут.
Залейте содержимое кастрюли фильтрованной водой, добавьте фасоль и варите на среднем огне 15 минут до готовности всех ингредиентов.
Подавайте суп, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.