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Суп с фасолью и говядиной: очень простой рецепт, который понравится всем

1:15
Еда

Если вы хотите разнообразить своё меню и приготовить что-то новое, то обратите внимание на этот рецепт супа с фасолью. Он не только вкусный, но и очень сытный, а приготовить его достаточно просто. Следуйте нашему пошаговому руководству, и у вас получится ароматное первое блюдо, которое понравится всей семье.

Суп из фасоли
Фото: openverse.org by dichohecho, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп из фасоли

Ингредиенты:

  • Говядина — 400–500 г
  • Консервированная фасоль — 1 банка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Растительное масло
  • Соль, перец по вкусу
  • Свежая зелень

Приготовление

Говядину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до золотистой корочки, добавив хмели-сунели.
Лук и морковь мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю вместе с лавровым листом. Обжаривайте всё вместе еще 5 минут.
Залейте содержимое кастрюли фильтрованной водой, добавьте фасоль и варите на среднем огне 15 минут до готовности всех ингредиентов.
Подавайте суп, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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