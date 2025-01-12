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Вкуснейший салат на скорую руку: для него нужны по баночке консервов из горбуши и фасоли

1:21
Еда

С радостью делимся этим восхитительным рецептом! Этот салат настолько аппетитный, что от его вида уже хочется попробовать его немедленно! И такие блюда стоит предлагать другим. Вот наш рецепт сытного и вкусного салата из простых ингредиентов.

Салат с тунцом, огурцом и яйцами
Фото: flickr.com by nvarchar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с тунцом, огурцом и яйцами

Если у вас в холодильнике нашлись банка рыбных консервов горбуши, банка фасоли, луковица, яйца (можно использовать как куриные, так и перепелиные), несколько маринованных огурчиков и немного майонеза, вы точно не останетесь голодными.

Ингредиенты:

  • 1 банка рыбных консервов горбуши;
  • 1 банка консервированной фасоли;
  • 1 луковица;
  • 2-3 маринованных огурчика;
  • яйца (куриные или перепелиные);
  • майонез;
  • соль; перец.

Процесс приготовления очень прост: все ингредиенты измельчаем (кроме фасоли, её оставляем целой), рыбу разминаем вилкой, удалив масло или сок, затем перемешиваем, заправляем майонезом, солим и перчим. И наслаждаемся этим быстрым и вкусным блюдом.

Кажется, что из такого простого набора продуктов невозможно создать что-то особенное, но их сочетание поражает своим вкусом и может угодить даже самому требовательному гурману. Хотите убедиться сами? Попробуйте!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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