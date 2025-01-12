Вкуснейший салат на скорую руку: для него нужны по баночке консервов из горбуши и фасоли

С радостью делимся этим восхитительным рецептом! Этот салат настолько аппетитный, что от его вида уже хочется попробовать его немедленно! И такие блюда стоит предлагать другим. Вот наш рецепт сытного и вкусного салата из простых ингредиентов.
Если у вас в холодильнике нашлись банка рыбных консервов горбуши, банка фасоли, луковица, яйца (можно использовать как куриные, так и перепелиные), несколько маринованных огурчиков и немного майонеза, вы точно не останетесь голодными.
Ингредиенты:
Процесс приготовления очень прост: все ингредиенты измельчаем (кроме фасоли, её оставляем целой), рыбу разминаем вилкой, удалив масло или сок, затем перемешиваем, заправляем майонезом, солим и перчим. И наслаждаемся этим быстрым и вкусным блюдом.
Кажется, что из такого простого набора продуктов невозможно создать что-то особенное, но их сочетание поражает своим вкусом и может угодить даже самому требовательному гурману. Хотите убедиться сами? Попробуйте!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae).
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