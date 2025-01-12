Пышки на кефире: простой рецепт вкусного лакомства, которое нравится всем

Пышки — это простое и вкусное лакомство, которое придется по душе всем членам семьи. Их легко приготовить, что сэкономит ваше время на кухне.
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики
Ингредиенты:
Кефир (жирностью 2,5%) — 500 мл
Соль — 1 чайная ложка
Сахар — 2 столовые ложки
Сода — 1 чайная ложка без горки
Сливочное масло — 60 г
Мука — 600-650 г
Растительное масло для жарки
Приготовление
В глубокой миске смешайте кефир, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода равномерно распределилась в кефире.
Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке. Добавьте его к кефирной смеси и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы тесто получилось мягким и слегка липким.
Сформируйте из теста шар, смажьте его растительным маслом и положите в большую миску. Накройте миску пленкой и оставьте тесто на 40 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более эластичным.
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана или другого приспособления вырежьте из теста круглые лепешки. Жарьте их на среднем огне в большом количестве растительного масла до золотистой корочки с двух сторон.