Пышки на кефире: простой рецепт вкусного лакомства, которое нравится всем

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышки — это простое и вкусное лакомство, которое придется по душе всем членам семьи. Их легко приготовить, что сэкономит ваше время на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики

Ингредиенты:

Кефир (жирностью 2,5%) — 500 мл

Соль — 1 чайная ложка

Сахар — 2 столовые ложки

Сода — 1 чайная ложка без горки

Сливочное масло — 60 г

Мука — 600-650 г

Растительное масло для жарки

Приготовление

В глубокой миске смешайте кефир, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода равномерно распределилась в кефире. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке. Добавьте его к кефирной смеси и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы тесто получилось мягким и слегка липким. Сформируйте из теста шар, смажьте его растительным маслом и положите в большую миску. Накройте миску пленкой и оставьте тесто на 40 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более эластичным. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана или другого приспособления вырежьте из теста круглые лепешки. Жарьте их на среднем огне в большом количестве растительного масла до золотистой корочки с двух сторон.

Готовые пышки подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом. Приятного аппетита!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

