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Пышки на кефире: простой рецепт вкусного лакомства, которое нравится всем

1:36
Еда

Пышки — это простое и вкусное лакомство, которое придется по душе всем членам семьи. Их легко приготовить, что сэкономит ваше время на кухне.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Ингредиенты:

  • Кефир (жирностью 2,5%) — 500 мл
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Сода — 1 чайная ложка без горки
  • Сливочное масло — 60 г
  • Мука — 600-650 г
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте кефир, соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте, чтобы сода равномерно распределилась в кефире.
  2. Растопите сливочное масло на водяной бане или в микроволновке. Добавьте его к кефирной смеси и тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая, чтобы тесто получилось мягким и слегка липким.
  3. Сформируйте из теста шар, смажьте его растительным маслом и положите в большую миску. Накройте миску пленкой и оставьте тесто на 40 минут, чтобы оно отдохнуло и стало более эластичным.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см. С помощью стакана или другого приспособления вырежьте из теста круглые лепешки. Жарьте их на среднем огне в большом количестве растительного масла до золотистой корочки с двух сторон.

Готовые пышки подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив мёдом. Приятного аппетита!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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