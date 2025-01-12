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Кофе с какао: больше, чем просто ароматный напиток

3:06
Еда

Забудьте о традиционном кофе с молоком – вашим новым фаворитом может стать кофе с какао, также известный как мокко. Этот напиток не только обладает приятным вкусом, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья. Давайте подробнее рассмотрим, в чем же заключается секрет этой удивительной комбинации.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Несмотря на свой соблазнительный вид, кофе с какао — это не просто хит кафе. Это напиток, который вы легко можете приготовить дома, получая при этом пользу для здоровья. Какао, содержащее теобромин, не только смягчает негативное воздействие кофеина, снижая чувство тревоги и беспокойства, но и усиливает его положительный эффект, сообщает чешское издание Napadyprodomy.cz.

Кофе с какао для улучшения внимания

Исследования американских ученых доказали, что люди, регулярно употребляющие кофе с какао, становятся более сосредоточенными и менее подвержены стрессу. Свойства этого напитка также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, защищая от атеросклероза. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов кофе с какао способен замедлять процесс старения организма.

Какое какао выбрать для кофе?

Чтобы в полной мере насладиться вкусом и пользой кофе с какао, важно обратить внимание на качество сырья. Горький какао, сырое и без добавления сахара, является основой для получения максимальной пользы для здоровья. Всего 1-2 чайных ложек такого какао на чашку кофе достаточно, чтобы ощутить весь спектр вкуса и пользы.

Как часто и когда пить кофе и какао?

Из-за содержания кофеина в обоих ингредиентах, следует контролировать количество потребляемого кофе и какао. Безопасная доза кофеина составляет 200–400 мг в день, а у беременных она не должна превышать 200 мг. Оптимальным количеством для здоровых людей является три-четыре чашки в день, и лучше всего пить этот напиток утром, чтобы зарядиться энергией без лишнего стресса.

Простой рецепт кофе с какао

Домашний кофе с какао не требует особых навыков. Просто добавьте 1-2 чайные ложки какао в ваш любимый способ приготовления кофе — в кофеварку, в колбу от кофеварки или в чашку для рассыпного кофе. А если у вас нет молотого какао, используйте темный шоколад с высоким содержанием какао — это также придаст вашему напитку изысканный вкус.

Кофе с какао — это не только наслаждение, но и забота о вашем здоровье. Этот напиток стоит включить в свой ежедневный рацион, особенно если вы ищете способ повысить концентрацию внимания и снять стресс. Однако не забывайте выбирать качественные ингредиенты и контролировать их количество, чтобы получить максимум пользы от этого чудесного сочетания.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Какао — напиток в состав которого обязательно входит размолотое какао, а также молоко (или вода) и сахар.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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