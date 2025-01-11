В хорошие щи сначала кладут картофель или капусту? Запомните этот важный момент

В процессе приготовления щей или капустняка возникает вопрос: в какой последовательности добавлять ингредиенты? Чешский шеф-повар Андрей Махов предлагает следующие решения в беседе с местным изданием Napadyprodomy.cz:
Главный вопрос — что кладут в щи первым: капусту или картошку? И сколько их нужно варить?
Суп из квашеной капусты — зимнее блюдо, которое не готовили летом из-за риска прокисания. Кастрюлю с супом замораживали, а для ужина рубили суп топором. Замороженные щи вкуснее свежеприготовленных.
При тушении капусты добавляют копчёное мясо или говяжий бульон, обжаренные лук и морковь, орегано, чёрный перец, гвоздику и лавровый лист. Картофель добавляют до полуготовности, затем добавляют пассерованные овощи и капусту, тушат 20-30 минут.
В суп из свежей капусты добавляют помидоры для аромата, они не окрашивают бульон в оранжевый цвет.
Солят суп постепенно: сначала бульон при варке мяса, затем при добавлении овощей и перед снятием с огня.
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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