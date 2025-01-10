Идеальные сырники с рисовой мукой. Нежно и вкусно

1. Подготовка творога: протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы избавиться от комочков. Это сделает сырники более однородными.
2. Добавление яиц и сахара: добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли в творог. Хорошо перемешайте до однородной массы.
3. Добавление муки: постепенно добавляйте рисовую муку, тщательно перемешивая после каждого добавления. Муки должно быть достаточно, чтобы тесто стало плотным, но не слишком сухим.
4. Формирование сырников: из полученного теста скатайте небольшие шарики и слегка приплюсните их, придав форму лепешек. Толщина сырников должна быть около 1 см.
5. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.
6. Подача: готовые сырники подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив сметаной, медом или вареньем.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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