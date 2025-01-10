Идеальные сырники с рисовой мукой. Нежно и вкусно

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Творог — 400 г. Яйцо — 1 шт. Сахар — 2 ст. ложки (или по вкусу). Рисовая мука — 3–4 ст. ложки. Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию). Щепотка соли. Растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовка творога: протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы избавиться от комочков. Это сделает сырники более однородными.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сырники

2. Добавление яиц и сахара: добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли в творог. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Добавление муки: постепенно добавляйте рисовую муку, тщательно перемешивая после каждого добавления. Муки должно быть достаточно, чтобы тесто стало плотным, но не слишком сухим.

4. Формирование сырников: из полученного теста скатайте небольшие шарики и слегка приплюсните их, придав форму лепешек. Толщина сырников должна быть около 1 см.

5. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

6. Подача: готовые сырники подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив сметаной, медом или вареньем.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

