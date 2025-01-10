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Идеальные сырники с рисовой мукой. Нежно и вкусно

1:34
Еда

Ингредиенты

  1. Творог — 400 г.
  2. Яйцо — 1 шт.
  3. Сахар — 2 ст. ложки (или по вкусу).
  4. Рисовая мука — 3–4 ст. ложки.
  5. Ванильный сахар — 1 ч. ложка (по желанию).
  6. Щепотка соли.
  7. Растительное масло — для жарки.

Приготовление

1. Подготовка творога: протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы избавиться от комочков. Это сделает сырники более однородными.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырники

2. Добавление яиц и сахара: добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли в творог. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Добавление муки: постепенно добавляйте рисовую муку, тщательно перемешивая после каждого добавления. Муки должно быть достаточно, чтобы тесто стало плотным, но не слишком сухим.

4. Формирование сырников: из полученного теста скатайте небольшие шарики и слегка приплюсните их, придав форму лепешек. Толщина сырников должна быть около 1 см.

5. Жарка: разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте сырники с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3–4 минуты с каждой стороны.

6. Подача: готовые сырники подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив сметаной, медом или вареньем.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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