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Рецепт на случай внезапного визита: торт, который съедят до последней крошки

1:48
Еда

Если неожиданно пришли гости, а угощать нечем, этот рецепт станет вашим спасением. Лёгкий в приготовлении, с простыми ингредиентами, он не оставит равнодушным никого.

Пирог с вишней
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог с вишней

Готовы удивить? Тортик настолько вкусный, что гости не уйдут, пока не доедят последнюю крошку!

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Яйца — 7 шт.
  • Мука — 1 стакан.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Уксус — 1 ч. л.
  • Варенье (например, малиновое) — по вкусу.
  • Для глазури:
  • Какао — 1 ч. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 0,5 ст. л.

Как приготовить:

Приготовьте тесто:

  • Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до образования однородной массы.
  • Белки взбейте в крепкую пену.
  • Просейте муку и постепенно соедините с желтками, аккуратно добавьте взбитые белки.
  • Погасите соду уксусом и вмешайте в тесто. Перемешивайте вручную, чтобы сохранить воздушность.

Выпеките коржи:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выложите тесто в форму и выпекайте до золотистого цвета. Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы бисквит не осел.
  • Готовый бисквит остудите и разрежьте на коржи.

Соберите торт:

  • Смажьте каждый корж вареньем (лучше всего малиновым).

Приготовьте глазурь:

Смешайте какао, сметану и сливочное масло. Прогрейте смесь на слабом огне, пока она не станет однородной.

Украсьте торт:

Полейте готовый торт глазурью. По желанию украсьте его фруктами, орехами или шоколадной крошкой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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