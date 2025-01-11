Рецепт на случай внезапного визита: торт, который съедят до последней крошки

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если неожиданно пришли гости, а угощать нечем, этот рецепт станет вашим спасением. Лёгкий в приготовлении, с простыми ингредиентами, он не оставит равнодушным никого.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирог с вишней

Готовы удивить? Тортик настолько вкусный, что гости не уйдут, пока не доедят последнюю крошку!

Ингредиенты (на 8 порций):

Яйца — 7 шт.

Мука — 1 стакан.

Сахар — 1 стакан.

Сода — 1 ч. л.

Уксус — 1 ч. л.

Варенье (например, малиновое) — по вкусу.

Для глазури:

Какао — 1 ч. л.

Сметана — 1 ст. л.

Сливочное масло — 0,5 ст. л.

Как приготовить:

Приготовьте тесто:

Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до образования однородной массы.

Белки взбейте в крепкую пену.

Просейте муку и постепенно соедините с желтками, аккуратно добавьте взбитые белки.

Погасите соду уксусом и вмешайте в тесто. Перемешивайте вручную, чтобы сохранить воздушность.

Выпеките коржи:

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите тесто в форму и выпекайте до золотистого цвета. Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы бисквит не осел.

Готовый бисквит остудите и разрежьте на коржи.

Соберите торт:

Смажьте каждый корж вареньем (лучше всего малиновым).

Приготовьте глазурь:

Смешайте какао, сметану и сливочное масло. Прогрейте смесь на слабом огне, пока она не станет однородной.

Украсьте торт:

Полейте готовый торт глазурью. По желанию украсьте его фруктами, орехами или шоколадной крошкой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

