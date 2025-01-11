Рецепт на случай внезапного визита: торт, который съедят до последней крошки

Если неожиданно пришли гости, а угощать нечем, этот рецепт станет вашим спасением. Лёгкий в приготовлении, с простыми ингредиентами, он не оставит равнодушным никого.
Готовы удивить? Тортик настолько вкусный, что гости не уйдут, пока не доедят последнюю крошку!
Ингредиенты (на 8 порций):
Как приготовить:
Приготовьте тесто:
Выпеките коржи:
Соберите торт:
Приготовьте глазурь:
Смешайте какао, сметану и сливочное масло. Прогрейте смесь на слабом огне, пока она не станет однородной.
Украсьте торт:
Полейте готовый торт глазурью. По желанию украсьте его фруктами, орехами или шоколадной крошкой.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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