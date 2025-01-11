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Размораживаем курицу правильно: три способа, которые сохранят вкус и качество

2:16
Еда

Размораживание курицы кажется простой задачей, но даже здесь многие допускают серьёзные ошибки, которые могут привести к пищевым отравлениям. Часто это связано со спешкой, особенно когда ужин уже не за горами, а курица всё ещё в морозилке. Но спешка в этом деле может стоить вам здоровья.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Основные ошибки

Повторная заморозка курицы

Самая грубая ошибка — замораживать мясо повторно. Это создаёт идеальные условия для размножения бактерий, что делает курицу опасной для употребления.

Размораживание при комнатной температуре

Оставлять мясо на тарелке при комнатной температуре — рискованный шаг. На тёплой поверхности бактерии начинают активно размножаться, что грозит проблемами с пищеварением.

Правильные способы размораживания

В холодильнике

Самый безопасный метод — переложить курицу из морозильника в холодильник. При этом разместите её на тарелке, чтобы сок или вода не попали на другие продукты. Этот способ медленный, но он сохраняет вкусовые свойства мяса и сводит к минимуму риск размножения бактерий.

В холодной воде

Размораживание в воде — популярный метод, но здесь есть важный нюанс: вода должна быть холодной. Горячая вода ускоряет размножение бактерий, что может привести к порче продукта.

Как это сделать:

  • Упакуйте курицу в герметичный пакет.
  • Положите её в ёмкость с холодной водой.
  • Меняйте воду каждый час или поставьте под проточную воду.

Для размораживания 500 граммов мяса таким способом потребуется около двух часов.

В духовке или микроволновке

Если ваша техника оснащена функцией размораживания, воспользуйтесь ею. Это быстрый и удобный способ, но следите, чтобы мясо не перегрелось. Если это произошло, курицу нужно готовить сразу, чтобы избежать размножения бактерий.

Заключение

Правильное размораживание курицы не только сохраняет её вкус, но и защищает ваше здоровье. Используйте надёжные методы — в холодильнике, холодной воде или технике с функцией размораживания, и избегайте повторной заморозки.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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