Удивите всех: как добиться идеальной корочки на жареной рыбе

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Золотистая корочка, приятный хруст и насыщенный вкус — это мечта любого, кто готовит жареную рыбу. Оказывается, добиться такого результата можно с помощью… сахара! Да, многие профессиональные повара используют эту добавку, чтобы подчеркнуть вкус блюда и улучшить его внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 3141Fried fish in the Philippines 04

Секрет золотистой корочки

Добавление сахара при приготовлении рыбы делает её поверхность идеально румяной. Сладкий компонент помогает образованию хрустящей корочки, придающей блюду не только аппетитный вид, но и особый, насыщенный вкус. Однако важно знать, как правильно использовать этот ингредиент, чтобы не переборщить и не испортить кушанье.

Сахар следует включить в состав панировочной смеси.

Как это сделать:

Возьмите муку или другую основу для панировки.

Добавьте щепотку сахара. Для одного килограмма рыбы достаточно буквально щепотки.

Перемешайте и обваляйте в смеси кусочки рыбы перед жаркой.

Результат: рыба получится с красивой золотистой корочкой, аппетитным вкусом и лёгкой хрустинкой.

Осторожность превыше всего

Сахар — это добавка, с которой нужно быть аккуратным. Если использовать его слишком много, блюдо получится приторным, и вкус рыбы потеряется.

Запомните простое правило: одна щепотка сахара на килограмм рыбы — это идеальная пропорция.

Сахар не только улучшит внешний вид рыбы, но и подчеркнёт её природный вкус, сделав его более выразительным и аппетитным.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

