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Рецепт яблочного ПП-пирога

0:47
Еда

Быстрый пирог с яблоками для тех, кто выбирает правильное питание.

Пирог с яблоками
Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирог с яблоками

Ингредиенты: 40 гр рисовой муки, 2 яйца, 100 — 150 г яблок, 2 г разрыхлителя, ваш привычный сахарозаменитель.

Процесс приготовления:

  • Яблоки очистите и нарежьте на тонкие дольки.
  • Белки отделите от желтков и взбейте до устойчивых пиков.
  • Добавьте желток, разрыхлитель и рисовую муку.
  • Взбейте тесто.
  • Форму диаметром 16 см смажьте маслом и вылейте на неё тесто.
  • Сверху выложите яблоки.
  • Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку минут на 20.⠀

Приятного аппетита!!!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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