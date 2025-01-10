Рецепт яблочного ПП-пирога

Быстрый пирог с яблоками для тех, кто выбирает правильное питание.
Ингредиенты: 40 гр рисовой муки, 2 яйца, 100 — 150 г яблок, 2 г разрыхлителя, ваш привычный сахарозаменитель.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!!!
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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