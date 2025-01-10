Рецепт яблочного ПП-пирога

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрый пирог с яблоками для тех, кто выбирает правильное питание.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludovic Péron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирог с яблоками

Ингредиенты: 40 гр рисовой муки, 2 яйца, 100 — 150 г яблок, 2 г разрыхлителя, ваш привычный сахарозаменитель.

Процесс приготовления:

Яблоки очистите и нарежьте на тонкие дольки.

Белки отделите от желтков и взбейте до устойчивых пиков.

Добавьте желток, разрыхлитель и рисовую муку.

Взбейте тесто.

Форму диаметром 16 см смажьте маслом и вылейте на неё тесто.

Сверху выложите яблоки.

Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку минут на 20.⠀

Приятного аппетита!!!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

