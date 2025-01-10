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Как сохранить свежесть хлеба

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Еда

Несколько советов, которые помогут долго наслаждаться свежестью любимого хлеба.

Овёс, ячмень и хлеб
Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овёс, ячмень и хлеб

Для хранения хлеба, чтобы он дольше оставался свежим, лучше использовать льняные или хлопчатобумажные мешочки. Они помогут сохранить циркуляцию воздуха и свежесть выпечки.

Хлеб можно хранить в морозильной камере, но не более трёх месяцев.

Чтобы выпечку разморозить, необходимо подержать её при комнатной температуре. После чего прогреть несколько минут в духовке. Этот способ поможет вам насладиться свежей и хрустящей корочкой.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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