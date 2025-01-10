Как сохранить свежесть хлеба

Несколько советов, которые помогут долго наслаждаться свежестью любимого хлеба.
Для хранения хлеба, чтобы он дольше оставался свежим, лучше использовать льняные или хлопчатобумажные мешочки. Они помогут сохранить циркуляцию воздуха и свежесть выпечки.
Хлеб можно хранить в морозильной камере, но не более трёх месяцев.
Чтобы выпечку разморозить, необходимо подержать её при комнатной температуре. После чего прогреть несколько минут в духовке. Этот способ поможет вам насладиться свежей и хрустящей корочкой.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
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