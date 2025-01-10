Как сохранить свежесть хлеба

0:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Несколько советов, которые помогут долго наслаждаться свежестью любимого хлеба.

Фото: freestockphotos.biz by Пегги Греб, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овёс, ячмень и хлеб

Для хранения хлеба, чтобы он дольше оставался свежим, лучше использовать льняные или хлопчатобумажные мешочки. Они помогут сохранить циркуляцию воздуха и свежесть выпечки.

Хлеб можно хранить в морозильной камере, но не более трёх месяцев.

Чтобы выпечку разморозить, необходимо подержать её при комнатной температуре. После чего прогреть несколько минут в духовке. Этот способ поможет вам насладиться свежей и хрустящей корочкой.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

