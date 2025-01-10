Почему нельзя часто пить свежевыжатый сок?

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежевыжатые соки кажутся чрезвычайно полезными: их подают к различным блюдам и рекомендуют пить отдельно. Действительно, они содержат множество витаминов. Однако нутрициолог Оксана Николенко утверждает, что в этих напитках пользы не так уж и много.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Чрезмерное потребление свежевыжатых соков может увеличить риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени. С таким мнением специалист по спортивному питанию поделилась в беседе с агентством "Москва".

Соки изготавливаются из фруктов, но их свойства различны. В цельном плоде содержится клетчатка, тогда как в соке присутствуют только сахара в жидкой форме. Как только сок попадает в рот, начинается быстрое всасывание глюкозы, что приводит к повышению её уровня в крови. На это реагирует поджелудочная железа, и уровень инсулина также возрастает. В то же время оставшаяся фруктоза перерабатывается печенью.

Избыточное количество глюкозы в организме может откладываться в виде жировых запасов. Это увеличивает вероятность развития сахарного диабета, а в некоторых случаях может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Кроме того, фруктовые соки могут оказывать негативное влияние на людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника, у которых часто возникают вздутие живота и запоры.

Если употреблять соки умеренно, можно избежать таких негативных эффектов. В общем, к фруктово-ягодным напиткам следует относиться как к десерту. Здоровый человек может позволить себе один стакан сока в день.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Инсули́н (от лат. insula «остров») — гормон белковой природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы.

