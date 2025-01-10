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Как приготовить идеальную лазанью: пошаговый рецепт

4:48
Еда

Лазанья — это одно из самых известных и любимых блюд итальянской кухни, которое сочетает в себе слои тонкой пасты, богатую начинку и насыщенные соусы. Это настоящий гастрономический шедевр, который способен украсить любое застолье.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лазанья

Основу лазаньи составляют тонкие пласты пасты, которые чередуются с начинкой. Классическая версия включает мясной соус болоньезе, приготовленный из говядины и свинины, тушённый с томатами, вином, овощами и ароматными специями. Этот насыщенный соус создаёт глубокий и сложный вкус.

Немаловажную роль играет соус бешамель — нежный и кремовый, он придаёт блюду мягкость и гармонирует с мясной начинкой. Завершающий аккорд — это слой тёртого сыра, чаще всего пармезана или моцареллы, который при запекании образует аппетитную румяную корочку.

Вариации лазаньи безграничны: её можно приготовить с грибами, морепродуктами, овощами, со шпинатом и рикоттой или даже в веганской версии. Однако в каждом случае лазанья остаётся сытным и ароматным блюдом, которое тает во рту.

Традиционно лазанью подают горячей, но она раскрывает свой вкус ещё лучше, если немного настоится, впитав все ароматы и соки. Это блюдо — идеальный выбор для семейного ужина, праздничного стола или уютного вечера с близкими.

Ингредиенты

Для фарша болоньезе:

  • Говяжья лопатка — 500 г
  • Свиная лопатка — 500 г
  • Репчатый лук — 150 г
  • Морковь — 100 г
  • Стебель сельдерея — 100 г
  • Белое сухое вино — 100 мл
  • Томатная паста — 50 г
  • Говяжий бульон — 300 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Свежий розмарин — 10 г
  • Чеснок — 10 г
  • Томаты в собственном соку (целые или протёртые)

Для соуса бешамель:

  • Пшеничная мука — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Молоко — 150 мл
  • Соль — по вкусу
  • Мускатный орех — по вкусу

Соус:

  • Твёрдый сыр пармезан — 50 г
  • Томатный соус — 100 мл

Для теста:

  • Куриные желтки — 3 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Куркума — 1-2 г (для цвета)
  • Мука высшего сорта — 150-200 г
  • Соль — щепотка

Как готовить

1. Приготовление фарша болоньезе:

Мясо и очищенные овощи пропустите через крупную мясорубку.
В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло. Обжарьте нарезанный чеснок и розмарин до аромата. Добавьте овощи и жарьте, пока они не станут золотистыми (5-6 минут). Затем положите фарш и обжаривайте ещё 5 минут. Введите томатную пасту, вино, томаты, специи и сахар. Тушите на минимальном огне 3-4 часа, регулярно помешивая.

2. Соус бешамель:

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте до золотистого оттенка. Постепенно введите молоко, интенсивно мешая. Добавьте соль и мускатный орех. Соус должен быть густым, как жирная сметана.

3. Паста:

Замесите тесто вручную или с помощью миксера до плотной консистенции. Заверните в плёнку и уберите в холодильник на пару часов. Затем раскатайте тонкие листы, нарежьте их на квадраты или прямоугольники. Варите в кипящей подсоленной воде 1 минуту, затем быстро охлаждайте в холодной воде.

4. Сборка лазаньи:

  1. Приготовьте томатный соус: обжарьте чеснок на оливковом масле, добавьте томаты, соль, перец, сахар. Тушите 10-15 минут, добавьте базилик и орегано.
  2. В форму для запекания выложите немного бешамеля. Сверху уложите первый слой пасты, затем болоньезе (0,5-1 см толщиной), полейте бешамелем и томатным соусом. Повторяйте слои (минимум 5). Верхний слой должен быть из пасты, болоньезе и бешамеля.
  3. Накройте фольгой и запекайте в духовке при 200 °C 25-30 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте тёртым пармезаном и верните в духовку до румяной корочки.
  4. Остывшую лазанью лучше оставить пропитаться.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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