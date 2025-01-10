Тайский суп Том Ям: простой рецепт для гурманов

2:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Знали ли вы, что Том Ям бывает разным? Этот тайский суп знаменит своей универсальностью. Он может быть с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Причём название супа меняется в зависимости от ингредиентов. Например, Том Ям с курицей называется Том Ям Кай.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Том ям

Но это ещё не всё! Этот суп — настоящий гастрономический феномен. У него есть свои фан-клубы, где ценители обсуждают его вариации и делятся рецептами.

Готовим классический Том Ям дома

Хотите приготовить Том Ям? Это проще, чем кажется. Большинство ингредиентов можно найти в интернет-магазинах или крупных супермаркетах.

Что понадобится:

Кокосовое молоко — 300 мл (можно заменить сливками или обычным молоком, а также не добавлять вовсе). Этот ингредиент смягчает остроту супа.

Острая паста Том Ям — 1 ст. л. (можно купить готовую или приготовить самостоятельно).

Стебель лемонграсса — 5 шт. (альтернатива — цедра лайма или лимона).

Рыбный или куриный бульон — 500 мл.

Галангал — кусочек 1-2 см (заменяется имбирем).

Каффир (листья лайма) — 5 шт. (можно использовать листья лимона или лайма).

Креветки — 10 крупных.

Грибы — 6 шампиньонов (или шиитаке, вешенки).

Кинза — 5 веточек.

Тайский рыбный соус — 1 ст. л. (замена — соевый соус).

Коричневый сахар — 0,5 ч. л.

Острый перец — 1 шт.

Лайм — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Как приготовить Том Ям

Начинаем с бульона. Варим куриный или рыбный бульон без соли. Альтернатива — разведённый кубик в 0,5 литра воды. Добавляем аромат. Кладём в кипящий бульон стебли лемонграсса (или цедру), кусочек галангала и листья каффира. Провариваем 3-5 минут, затем вынимаем. Основные ингредиенты. В бульон добавляем пасту Том Ям, очищенные креветки и нарезанные грибы. Держим на огне 5 минут. Финальные штрихи. Вливаем рыбный соус, добавляем колечки чили, сок лайма и помидор, очищенный от шкурки и нарезанный кубиками. Кокосовое молоко. Добавляем молоко, доводим до кипения и варим ещё 2-3 минуты. Посыпаем кинзой — и суп готов!

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

