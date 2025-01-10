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Тайский суп Том Ям: простой рецепт для гурманов

2:42
Еда

Знали ли вы, что Том Ям бывает разным? Этот тайский суп знаменит своей универсальностью. Он может быть с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Причём название супа меняется в зависимости от ингредиентов. Например, Том Ям с курицей называется Том Ям Кай.

Том ям
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Том ям

Но это ещё не всё! Этот суп — настоящий гастрономический феномен. У него есть свои фан-клубы, где ценители обсуждают его вариации и делятся рецептами.

Готовим классический Том Ям дома

Хотите приготовить Том Ям? Это проще, чем кажется. Большинство ингредиентов можно найти в интернет-магазинах или крупных супермаркетах.

Что понадобится:

  • Кокосовое молоко — 300 мл (можно заменить сливками или обычным молоком, а также не добавлять вовсе). Этот ингредиент смягчает остроту супа.
  • Острая паста Том Ям — 1 ст. л. (можно купить готовую или приготовить самостоятельно).
  • Стебель лемонграсса — 5 шт. (альтернатива — цедра лайма или лимона).
  • Рыбный или куриный бульон — 500 мл.
  • Галангал — кусочек 1-2 см (заменяется имбирем).
  • Каффир (листья лайма) — 5 шт. (можно использовать листья лимона или лайма).
  • Креветки — 10 крупных.
  • Грибы — 6 шампиньонов (или шиитаке, вешенки).
  • Кинза — 5 веточек.
  • Тайский рыбный соус — 1 ст. л. (замена — соевый соус).
  • Коричневый сахар — 0,5 ч. л.
  • Острый перец — 1 шт.
  • Лайм — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.

Как приготовить Том Ям

  1. Начинаем с бульона. Варим куриный или рыбный бульон без соли. Альтернатива — разведённый кубик в 0,5 литра воды.
  2. Добавляем аромат. Кладём в кипящий бульон стебли лемонграсса (или цедру), кусочек галангала и листья каффира. Провариваем 3-5 минут, затем вынимаем.
  3. Основные ингредиенты. В бульон добавляем пасту Том Ям, очищенные креветки и нарезанные грибы. Держим на огне 5 минут.
  4. Финальные штрихи. Вливаем рыбный соус, добавляем колечки чили, сок лайма и помидор, очищенный от шкурки и нарезанный кубиками.
  5. Кокосовое молоко. Добавляем молоко, доводим до кипения и варим ещё 2-3 минуты.
  6. Посыпаем кинзой — и суп готов!

Уточнения

Том ям (лаос. ຕົ້ມຍຳ [tôm ɲam]; тайск. ต้มยำ, [tôm jam]) — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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