Тайский суп Том Ям: простой рецепт для гурманов

Знали ли вы, что Том Ям бывает разным? Этот тайский суп знаменит своей универсальностью. Он может быть с креветками, курицей, рыбой или морепродуктами. Причём название супа меняется в зависимости от ингредиентов. Например, Том Ям с курицей называется Том Ям Кай.
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Том ям
Но это ещё не всё! Этот суп — настоящий гастрономический феномен. У него есть свои фан-клубы, где ценители обсуждают его вариации и делятся рецептами.
Готовим классический Том Ям дома
Хотите приготовить Том Ям? Это проще, чем кажется. Большинство ингредиентов можно найти в интернет-магазинах или крупных супермаркетах.
Что понадобится:
Кокосовое молоко — 300 мл (можно заменить сливками или обычным молоком, а также не добавлять вовсе). Этот ингредиент смягчает остроту супа.
Острая паста Том Ям — 1 ст. л. (можно купить готовую или приготовить самостоятельно).