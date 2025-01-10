Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите пиццу, но хотите попробовать что-то необычное? Тогда обязательно приготовьте картофельную пиццу — нестандартный вариант популярного блюда, который способен удивить даже гурманов!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Это оригинальное кушанье готовится быстро и легко, но по вкусу не уступает традиционной пицце. А некоторым она нравится даже больше!

Как приготовить картофельную пиццу

Шаг 1: Подготовка основы

Возьмите 4 крупных картофелины и натрите их на тёрке с крупными отверстиями. Отожмите лишнюю влагу из полученной массы. Это важно, чтобы основа получилась плотной.

Шаг 2: Формирование теста

В картофель добавьте 1 сырое яйцо, немного соли и перца. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Шаг 3: Обжарка основы

Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложите картофельную массу, равномерно распределяя её по всей поверхности. Обжаривайте основу около 10 минут на одной стороне, затем аккуратно переверните.

Шаг 4: Добавление начинки

Смажьте готовую сторону основы кетчупом. Выложите начинку: кружочки колбасы, ломтики помидоров и тёртый сыр. Вы можете выбрать любые любимые ингредиенты. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут.

Результат

Ваша картофельная пицца готова! Хрустящая, ароматная, с насыщенным вкусом — она покорит сердца ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

