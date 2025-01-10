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Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику

1:38
Еда

Любите пиццу, но хотите попробовать что-то необычное? Тогда обязательно приготовьте картофельную пиццу — нестандартный вариант популярного блюда, который способен удивить даже гурманов!

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Это оригинальное кушанье готовится быстро и легко, но по вкусу не уступает традиционной пицце. А некоторым она нравится даже больше! 

Как приготовить картофельную пиццу

Шаг 1: Подготовка основы

  1. Возьмите 4 крупных картофелины и натрите их на тёрке с крупными отверстиями.
  2. Отожмите лишнюю влагу из полученной массы. Это важно, чтобы основа получилась плотной.

Шаг 2: Формирование теста

  1. В картофель добавьте 1 сырое яйцо, немного соли и перца.
  2. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Шаг 3: Обжарка основы

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла.
  2. Выложите картофельную массу, равномерно распределяя её по всей поверхности.
  3. Обжаривайте основу около 10 минут на одной стороне, затем аккуратно переверните.

Шаг 4: Добавление начинки

  1. Смажьте готовую сторону основы кетчупом.
  2. Выложите начинку: кружочки колбасы, ломтики помидоров и тёртый сыр. Вы можете выбрать любые любимые ингредиенты.
  3. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут.

Результат

Ваша картофельная пицца готова! Хрустящая, ароматная, с насыщенным вкусом — она покорит сердца ваших близких. Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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