Картофельная пицца, которая затмит итальянскую классику

Любите пиццу, но хотите попробовать что-то необычное? Тогда обязательно приготовьте картофельную пиццу — нестандартный вариант популярного блюда, который способен удивить даже гурманов!
Это оригинальное кушанье готовится быстро и легко, но по вкусу не уступает традиционной пицце. А некоторым она нравится даже больше!
Ваша картофельная пицца готова! Хрустящая, ароматная, с насыщенным вкусом — она покорит сердца ваших близких. Приятного аппетита!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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Европейские авиакомпании испытывают трудности в конкуренции с китайскими перевозчиками из-за закрытия российского воздушного пространства.