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Почему нельзя повторно замораживать курицу: важное предупреждение

2:14
Еда

Вы знали, что неправильное размораживание курицы может привести к серьезным проблемам со здоровьем? Такие ошибки чреваты даже отравлением. Разберем главные правила безопасного размораживания.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Ошибки, которых стоит избегать

Повторная заморозка

Никогда не замораживайте курицу повторно после размораживания. Это провоцирует размножение бактерий, которые делают мясо небезопасным для употребления.

Размораживание при комнатной температуре

Оставлять мясо на тарелке на кухонном столе — плохая идея. При таких условиях бактерии размножаются особенно быстро, что может навредить здоровью.

Как правильно размораживать курицу

1. В холодильнике

Самый безопасный способ — оставить мясо размораживаться в холодильнике.

Переложите курицу из морозильника на тарелку.
Убедитесь, что соки и вода из мяса не попадут на другие продукты, чтобы избежать загрязнения.
Этот метод сохраняет качество и вкус мяса, но требует времени. Начните размораживать заранее!

2. В холодной воде

Если времени мало, можно воспользоваться холодной водой:

Упакуйте курицу в герметичный пакет, чтобы вода не соприкасалась с мясом.
Погрузите пакет в емкость с холодной водой. Меняйте воду каждый час или поставьте емкость под проточную воду.
Полкило мяса размораживается примерно за два часа. Этот способ быстрый, но требует постоянного контроля.

3. В микроволновке или духовке

Современная техника — ваш помощник.

Используйте режим размораживания в микроволновке или духовке.
Положите мясо в подходящую посуду, включите нужный режим и следите за процессом.
Важно: если мясо частично нагрелось, его нужно сразу готовить, чтобы избежать риска размножения бактерий.

Почему правильное размораживание важно

От соблюдения этих простых правил зависит не только вкус вашего блюда, но и здоровье всей семьи. Безопасное размораживание помогает избежать неприятных последствий и сохранить свежесть продукта.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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