Как расколоть макадамию без ключа: 2 проверенных способа

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите орехи макадамии, но не знаете, как справиться с их прочной скорлупой? Не спешите расстраиваться, если специальный ключ вдруг потерялся. Существует несколько проверенных способов, которые помогут решить эту задачу быстро и без лишних усилий.

Фото: flickr.com by sly06, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате

Подготовка перед раскалыванием

Перед началом работы обязательно подготовьте орехи. Вот несколько шагов:

Промойте их под холодной водой, чтобы удалить загрязнения.

Высушите орехи бумажным полотенцем.

Для облегчения задачи скорлупу можно немного размягчить, подержав макадамию в кипятке 2-3 минуты.

После этих процедур орехи станут более податливыми для дальнейших манипуляций.

Способ 1: Молоток и стол

Если у вас нет специального ключа, обычный молоток может стать отличным помощником. Вот что нужно сделать:

Найдите плотную поверхность, например деревянный стол. Для фиксации ореха используйте кусок поролона или утеплителя для труб, сделав вырез под диаметр ореха. Установите макадамию швом вверх. Возьмите молоток и аккуратно нанесите удары под разными углами, пока скорлупа не треснет.

Важно! Держите пальцы подальше от зоны удара, чтобы избежать травм.

Способ 2: Тиски

Еще один способ — использование тисков. Этот метод особенно удобен, если вам нужно расколоть сразу много орехов.

Поместите орех в тиски и начинайте медленно сжимать. Дождитесь, пока скорлупа треснет, избегая резких движений, чтобы осколки не разлетелись.

Этот способ прост и безопасен, особенно если вы хотите защитить окружающее пространство от случайных осколков.

Маленькие секреты успеха

Неважно, какой метод вы выберете, главное — соблюдать осторожность. Секрет вкусной макадамии в том, чтобы добраться до ядра без повреждения ореха. Пробуйте разные способы, чтобы найти наиболее удобный для себя!

Уточнения

Макада́мия (от англ. Macadamia) — род растений семейства Протейные.

