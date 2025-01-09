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Как расколоть макадамию без ключа: 2 проверенных способа

2:07
Еда

Любите орехи макадамии, но не знаете, как справиться с их прочной скорлупой? Не спешите расстраиваться, если специальный ключ вдруг потерялся. Существует несколько проверенных способов, которые помогут решить эту задачу быстро и без лишних усилий.

Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате
Фото: flickr.com by sly06, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Узбек продает сухофрукты и орехи на рынке в Алма-Ате

Подготовка перед раскалыванием

Перед началом работы обязательно подготовьте орехи. Вот несколько шагов:

  • Промойте их под холодной водой, чтобы удалить загрязнения.
  • Высушите орехи бумажным полотенцем.
  • Для облегчения задачи скорлупу можно немного размягчить, подержав макадамию в кипятке 2-3 минуты.

После этих процедур орехи станут более податливыми для дальнейших манипуляций.

Способ 1: Молоток и стол

Если у вас нет специального ключа, обычный молоток может стать отличным помощником. Вот что нужно сделать:

  1. Найдите плотную поверхность, например деревянный стол.
  2. Для фиксации ореха используйте кусок поролона или утеплителя для труб, сделав вырез под диаметр ореха.
  3. Установите макадамию швом вверх.
  4. Возьмите молоток и аккуратно нанесите удары под разными углами, пока скорлупа не треснет.

Важно! Держите пальцы подальше от зоны удара, чтобы избежать травм.

Способ 2: Тиски

Еще один способ — использование тисков. Этот метод особенно удобен, если вам нужно расколоть сразу много орехов.

  1. Поместите орех в тиски и начинайте медленно сжимать.
  2. Дождитесь, пока скорлупа треснет, избегая резких движений, чтобы осколки не разлетелись.

Этот способ прост и безопасен, особенно если вы хотите защитить окружающее пространство от случайных осколков.

Маленькие секреты успеха

Неважно, какой метод вы выберете, главное — соблюдать осторожность. Секрет вкусной макадамии в том, чтобы добраться до ядра без повреждения ореха. Пробуйте разные способы, чтобы найти наиболее удобный для себя!

Уточнения

Макада́мия (от англ. Macadamia) — род растений семейства Протейные. 

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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