Можно съесть хоть несколько порций: от этого диетического овощного супа вы точно не поправитесь

Этот рецепт отличается простотой и доступностью. В нем не нужно обжаривать овощи, достаточно их нарезать и отварить. Важно соблюдать последовательность добавления ингредиентов, так как у каждого из них есть определённое время приготовления. Вы можете экспериментировать с составом, например, приготовить суп с брокколи, картофелем и цветной капустой по той же технологии.
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с капустой
Необходимые ингредиенты:
Вода — 2 литра
Брокколи — 500 грамм
Кабачок — 1 штука
Морковь — 1 штука
Болгарский перец — 1 штука
Сельдерей — 2 стебля
Петрушка — 0,5 пучка
Соль — 0,5 чайной ложки
Чёрный перец горошком — 3 штуки
Душистый перец горошком — 2 штуки
Инструкция по приготовлению:
Нарежьте кабачок, морковь и болгарский перец кружочками толщиной 3-4 мм, сельдерей — полумесяцами. Брокколи разделите на соцветия.
Поместите кабачки и морковь в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10 минут до полуготовности. При желании можно добавить стебли петрушки, перевязанные кулинарной нитью.
Добавьте нарезанный болгарский перец и сельдерей, продолжайте варить еще 5-7 минут.
В кастрюлю положите брокколи и горошины перца, посолите. Если вы использовали стебли петрушки, удалите их на этом этапе.
Варите суп еще около 4 минут, затем снимите с огня.
Готовый суп можно сразу подавать к столу, украсив свежей рубленой петрушкой.
Уточнения
Овощной суп — жидкое первое блюдо, основными ингредиентами которого являются определённый овощ или их сочетание в зависимости от сезона.