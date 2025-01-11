Можно съесть хоть несколько порций: от этого диетического овощного супа вы точно не поправитесь

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Этот рецепт отличается простотой и доступностью. В нем не нужно обжаривать овощи, достаточно их нарезать и отварить. Важно соблюдать последовательность добавления ингредиентов, так как у каждого из них есть определённое время приготовления. Вы можете экспериментировать с составом, например, приготовить суп с брокколи, картофелем и цветной капустой по той же технологии.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с капустой

Необходимые ингредиенты:

Вода — 2 литра

Брокколи — 500 грамм

Кабачок — 1 штука

Морковь — 1 штука

Болгарский перец — 1 штука

Сельдерей — 2 стебля

Петрушка — 0,5 пучка

Соль — 0,5 чайной ложки

Чёрный перец горошком — 3 штуки

Душистый перец горошком — 2 штуки

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте кабачок, морковь и болгарский перец кружочками толщиной 3-4 мм, сельдерей — полумесяцами. Брокколи разделите на соцветия. Поместите кабачки и морковь в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10 минут до полуготовности. При желании можно добавить стебли петрушки, перевязанные кулинарной нитью. Добавьте нарезанный болгарский перец и сельдерей, продолжайте варить еще 5-7 минут. В кастрюлю положите брокколи и горошины перца, посолите. Если вы использовали стебли петрушки, удалите их на этом этапе. Варите суп еще около 4 минут, затем снимите с огня. Готовый суп можно сразу подавать к столу, украсив свежей рубленой петрушкой.

Уточнения

Овощной суп — жидкое первое блюдо, основными ингредиентами которого являются определённый овощ или их сочетание в зависимости от сезона.



