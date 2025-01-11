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Можно съесть хоть несколько порций: от этого диетического овощного супа вы точно не поправитесь

1:37
Еда

Этот рецепт отличается простотой и доступностью. В нем не нужно обжаривать овощи, достаточно их нарезать и отварить. Важно соблюдать последовательность добавления ингредиентов, так как у каждого из них есть определённое время приготовления. Вы можете экспериментировать с составом, например, приготовить суп с брокколи, картофелем и цветной капустой по той же технологии.

Суп с капустой
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с капустой

Необходимые ингредиенты:

  • Вода — 2 литра
  • Брокколи — 500 грамм
  • Кабачок — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Болгарский перец — 1 штука
  • Сельдерей — 2 стебля
  • Петрушка — 0,5 пучка
  • Соль — 0,5 чайной ложки
  • Чёрный перец горошком — 3 штуки
  • Душистый перец горошком — 2 штуки

Инструкция по приготовлению:

  1. Нарежьте кабачок, морковь и болгарский перец кружочками толщиной 3-4 мм, сельдерей — полумесяцами. Брокколи разделите на соцветия.
  2. Поместите кабачки и морковь в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10 минут до полуготовности. При желании можно добавить стебли петрушки, перевязанные кулинарной нитью.
  3. Добавьте нарезанный болгарский перец и сельдерей, продолжайте варить еще 5-7 минут.
  4. В кастрюлю положите брокколи и горошины перца, посолите. Если вы использовали стебли петрушки, удалите их на этом этапе.
  5. Варите суп еще около 4 минут, затем снимите с огня.
  6. Готовый суп можно сразу подавать к столу, украсив свежей рубленой петрушкой.

Уточнения

Овощной суп — жидкое первое блюдо, основными ингредиентами которого являются определённый овощ или их сочетание в зависимости от сезона.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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