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Почему порядок обжарки лука и моркови для супов так важен

1:17
Еда

Зажарка из овощей — ключевой элемент, который придает блюдам глубину вкуса и аромата. Хотя процесс кажется простым, опытные повара знают, что правильная последовательность добавления овощей на сковороду играет важную роль.

суп
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суп

Подготовка овощей — первый шаг к успеху. Для супов лук режут мелкими кубиками, для салатов — полукольцами или крупными кусочками. Морковь для супа можно натереть на терке, нарезать тонкими брусочками или кубиками.

Для достижения идеальной зажарки рекомендуется использовать около 20 миллилитров растительного масла на каждые 100 граммов овощей. Это помогает добиться равномерного приготовления.

Процесс начинается с обжарки лука. Его готовят на среднем огне, помешивая, в течение 2-3 минут. Затем огонь уменьшают и добавляют морковь. Все вместе жарят до мягкости моркови.

Почему так важно соблюдать именно такой порядок? Дело в том, что морковь быстрее выделяет влагу. Если добавить её раньше лука, она будет тушиться, а не обжариваться. В результате лук потеряет свой вкус и аромат, что негативно скажется на общем вкусе блюда.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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