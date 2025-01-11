Согревающая солянка: помимо копчёностей и овощей добавляем чуть-чуть секретного ингредиента для насыщенности

Сегодня хотим поделиться рецептом сытной и ароматной солянки, которая станет идеальным блюдом для зимних вечеров. Этот густой суп с насыщенным вкусом поможет согреться и подарит ощущение уюта в холодные дни.
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка
Ингредиенты:
Курица (бёдра) — 2 шт.
Варёная колбаса — 300 г
Охотничьи колбаски — 2-3 шт.
Сосиски — 3 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Сельдерей (стебли) — 1-2 шт.
Маслины — 50 г
Каперсы — 1 ст. л.
Солёные огурцы — 3 шт.
Томатная паста — 2 ст. л.
Соль, специи — по вкусу
Способ приготовления
Сначала варим бульон: положите куриные бедра в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Не забывайте снимать пену.
Все мясные продукты нарежьте крупными кусками.
Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Огурцы нарежьте кубиками, маслины и каперсы также измельчите.
После того как бульон закипит, выньте курицу и добавьте в кастрюлю нарезанные овощи. Варите их 15-20 минут до мягкости, затем верните курицу в бульон.
Положите в кастрюлю мясные продукты, томатную пасту, каперсы и маслины. Можно добавить немного рассола от солёных огурцов или маслин для усиления вкуса.
Этот рецепт солянки не только согреет вас, но и порадует насыщенным вкусом. Приятного аппетита!
Уточнения
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.