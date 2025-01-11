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Согревающая солянка: помимо копчёностей и овощей добавляем чуть-чуть секретного ингредиента для насыщенности

1:39
Еда

Сегодня хотим поделиться рецептом сытной и ароматной солянки, которая станет идеальным блюдом для зимних вечеров. Этот густой суп с насыщенным вкусом поможет согреться и подарит ощущение уюта в холодные дни.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты:

  • Курица (бёдра) — 2 шт.
  • Варёная колбаса — 300 г
  • Охотничьи колбаски — 2-3 шт.
  • Сосиски — 3 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сельдерей (стебли) — 1-2 шт.
  • Маслины — 50 г
  • Каперсы — 1 ст. л.
  • Солёные огурцы — 3 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Соль, специи — по вкусу

Способ приготовления

  1. Сначала варим бульон: положите куриные бедра в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Не забывайте снимать пену.
  2. Все мясные продукты нарежьте крупными кусками.
  3. Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Огурцы нарежьте кубиками, маслины и каперсы также измельчите.
  4. После того как бульон закипит, выньте курицу и добавьте в кастрюлю нарезанные овощи. Варите их 15-20 минут до мягкости, затем верните курицу в бульон.
  5. Положите в кастрюлю мясные продукты, томатную пасту, каперсы и маслины. Можно добавить немного рассола от солёных огурцов или маслин для усиления вкуса.

Этот рецепт солянки не только согреет вас, но и порадует насыщенным вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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