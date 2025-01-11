Согревающая солянка: помимо копчёностей и овощей добавляем чуть-чуть секретного ингредиента для насыщенности

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня хотим поделиться рецептом сытной и ароматной солянки, которая станет идеальным блюдом для зимних вечеров. Этот густой суп с насыщенным вкусом поможет согреться и подарит ощущение уюта в холодные дни.

Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты:

Курица (бёдра) — 2 шт.

Варёная колбаса — 300 г

Охотничьи колбаски — 2-3 шт.

Сосиски — 3 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сельдерей (стебли) — 1-2 шт.

Маслины — 50 г

Каперсы — 1 ст. л.

Солёные огурцы — 3 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Соль, специи — по вкусу

Способ приготовления

Сначала варим бульон: положите куриные бедра в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Не забывайте снимать пену. Все мясные продукты нарежьте крупными кусками. Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей. Огурцы нарежьте кубиками, маслины и каперсы также измельчите. После того как бульон закипит, выньте курицу и добавьте в кастрюлю нарезанные овощи. Варите их 15-20 минут до мягкости, затем верните курицу в бульон. Положите в кастрюлю мясные продукты, томатную пасту, каперсы и маслины. Можно добавить немного рассола от солёных огурцов или маслин для усиления вкуса.

Этот рецепт солянки не только согреет вас, но и порадует насыщенным вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

