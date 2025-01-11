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Пышные оладьи на кефире: кроме него, для оладушек нужны ещё всего два ингредиента

1:05
Еда

Оладьи — это традиционное блюдо русской кухни, которое всегда пользуется популярностью благодаря своей простоте и скорости приготовления. Мы предлагаем вам быстрый и проверенный рецепт, который позволит сохранить пышность оладий даже после остывания.

Оладушки
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оладушки

Ингредиенты:

  • 0,5 литра кефира (жирность 2,5%)
  • 2/3 чайной ложки соды
  • Щепотка соли
  • 2 столовые ложки сахара
  • 250 грамм пшеничной муки

Приготовление:

  1. В большой миске соедините кефир с содой, тщательно перемешайте.
  2. Добавьте сахар и снова перемешайте до полного растворения.
  3. Постепенно, небольшими порциями подсыпайте муку, непрерывно замешивая тесто ложкой.
  4. Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте.
  5. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду небольшими порциями.
  6. Жарьте оладьи до золотистого цвета с обеих сторон.
  7. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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