Пышные оладьи на кефире: кроме него, для оладушек нужны ещё всего два ингредиента

Оладьи — это традиционное блюдо русской кухни, которое всегда пользуется популярностью благодаря своей простоте и скорости приготовления. Мы предлагаем вам быстрый и проверенный рецепт, который позволит сохранить пышность оладий даже после остывания.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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