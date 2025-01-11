Пышные оладьи на кефире: кроме него, для оладушек нужны ещё всего два ингредиента

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи — это традиционное блюдо русской кухни, которое всегда пользуется популярностью благодаря своей простоте и скорости приготовления. Мы предлагаем вам быстрый и проверенный рецепт, который позволит сохранить пышность оладий даже после остывания.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладушки

Ингредиенты:

0,5 литра кефира (жирность 2,5%)

2/3 чайной ложки соды

Щепотка соли

2 столовые ложки сахара

250 грамм пшеничной муки

Приготовление:

В большой миске соедините кефир с содой, тщательно перемешайте. Добавьте сахар и снова перемешайте до полного растворения. Постепенно, небольшими порциями подсыпайте муку, непрерывно замешивая тесто ложкой. Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте. Ложкой выкладывайте тесто на сковороду небольшими порциями. Жарьте оладьи до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

