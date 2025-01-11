Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога в январе: как поддерживать себя в форме без лишних усилий
Как плавно адаптировать свой стиль к меняющимся сезонам?
Скандал в тайском Subway: сэндвичи за 3 000 батов стали вирусными
Пышные оладьи на кефире: кроме него, для оладушек нужны ещё всего два ингредиента
Юрий Лоза восторженно оценил фильм 2024 года про графа Монте-Кристо
Кошачий храп: признак болезни или просто особенности породы
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом

Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему

1:53
Еда

Сегодня мы предлагаем вам рецепт изысканного торта "Пломбир" без выпечки. Этот десерт готовится быстро и просто, а его нежный кремовый вкус обязательно понравится вашим домашним.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Ингредиенты:

  • Печенье — 300 г
  • Сметана 20% — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар — 5 г
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 50 г

Приготовление

  1. Взбейте два яйца в кастрюльке. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также крахмал. Тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. Влейте сметану жирностью 20% и снова перемешайте венчиком.
  3. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите крем до загустения. Как только крем начнет закипать, снимите его с огня и добавьте сливочное масло. Перемешивайте до полного растворения масла.
  4. Измельчите песочное печенье в блендере до состояния крошки. Если блендера нет, поместите печенье в плотный пакет и разомните скалкой.
  5. Соберите торт. Чтобы он не прилипал к форме, выстелите дно и бока плёнкой или пергаментной бумагой.
  6. Выложите слои: сначала песочную крошку, затем кремовый слой. Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты.
  7. Завершите сборку последним слоем из крошки из печенья. Равномерно распределите ее по поверхности.
  8. Поставьте торт в холодильник минимум на 2-4 часа, лучше всего на ночь.
  9. После охлаждения извлеките торт из формы.
  10. Украсьте торт по своему вкусу: посыпьте крошкой из печенья, кокосовой стружкой или полейте шоколадом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Красота и стиль
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде Аудио 
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Экономика и бизнес
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году Аудио 
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Омская прокуратура обязала выделить средства на покупку лекарства за 66 миллионов рублей
Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров
Как защитить кузов зимой: мойка автомобиля с умом
От матери к ребёнку — как генетика определяет уровень интеллекта
Новые горизонты Греции — Пиндская тропа ждёт своих первопроходцев
Какие напитки действительно помогают похудеть?
Страховые компании под давлением после пожаров — в Лос-Анджелесе домовладельцы будут бороться за выплаты
Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему
Сын Олега Газманова пожаловался на вопиющий инцидент на своём концерте
Поможет ли масочный режим защититься от метапневмовируса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.