Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему

Сегодня мы предлагаем вам рецепт изысканного торта "Пломбир" без выпечки. Этот десерт готовится быстро и просто, а его нежный кремовый вкус обязательно понравится вашим домашним.
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт
Ингредиенты:
Печенье — 300 г
Сметана 20% — 500 мл
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г
Ванильный сахар — 5 г
Крахмал — 2 ст. л.
Сливочное масло — 50 г
Приготовление
Взбейте два яйца в кастрюльке. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также крахмал. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Влейте сметану жирностью 20% и снова перемешайте венчиком.
Поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите крем до загустения. Как только крем начнет закипать, снимите его с огня и добавьте сливочное масло. Перемешивайте до полного растворения масла.
Измельчите песочное печенье в блендере до состояния крошки. Если блендера нет, поместите печенье в плотный пакет и разомните скалкой.
Соберите торт. Чтобы он не прилипал к форме, выстелите дно и бока плёнкой или пергаментной бумагой.
Выложите слои: сначала песочную крошку, затем кремовый слой. Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты.
Завершите сборку последним слоем из крошки из печенья. Равномерно распределите ее по поверхности.
Поставьте торт в холодильник минимум на 2-4 часа, лучше всего на ночь.
После охлаждения извлеките торт из формы.
Украсьте торт по своему вкусу: посыпьте крошкой из печенья, кокосовой стружкой или полейте шоколадом.
Приятного аппетита!
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.