Вкусный торт Пломбир без выпечки — нежнейшая текстура благодаря яично-сметанному крему

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы предлагаем вам рецепт изысканного торта "Пломбир" без выпечки. Этот десерт готовится быстро и просто, а его нежный кремовый вкус обязательно понравится вашим домашним.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Ингредиенты:

Печенье — 300 г

Сметана 20% — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 5 г

Крахмал — 2 ст. л.

Сливочное масло — 50 г

Приготовление

Взбейте два яйца в кастрюльке. Добавьте обычный и ванильный сахар, а также крахмал. Тщательно перемешайте до однородной массы. Влейте сметану жирностью 20% и снова перемешайте венчиком. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите крем до загустения. Как только крем начнет закипать, снимите его с огня и добавьте сливочное масло. Перемешивайте до полного растворения масла. Измельчите песочное печенье в блендере до состояния крошки. Если блендера нет, поместите печенье в плотный пакет и разомните скалкой. Соберите торт. Чтобы он не прилипал к форме, выстелите дно и бока плёнкой или пергаментной бумагой. Выложите слои: сначала песочную крошку, затем кремовый слой. Повторяйте эту последовательность, пока не закончатся ингредиенты. Завершите сборку последним слоем из крошки из печенья. Равномерно распределите ее по поверхности. Поставьте торт в холодильник минимум на 2-4 часа, лучше всего на ночь. После охлаждения извлеките торт из формы. Украсьте торт по своему вкусу: посыпьте крошкой из печенья, кокосовой стружкой или полейте шоколадом.

Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

