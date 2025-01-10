Вкус детства: готовим котлеты, которыми вас кормили мама и бабушка
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Чтобы приготовить аппетитные котлеты, как в детстве, добавьте в фарш около 20 г размягчённого сливочного масла. Тщательно перемешайте его с остальными ингредиентами.
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Котлеты
Для приготовления вам понадобятся:
- 500 г смешанного фарша из говядины и свинины;
- 2 ломтика белого хлеба;
- 100 мл молока;
- 1 луковица;
- соль и молотый чёрный перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт:
- Замочите хлеб в молоке на 5 минут, затем отожмите.
- Мелко нарежьте лук или прокрутите его через мясорубку.
- Смешайте фарш, отжатый хлеб, яйцо, лук, соль и перец, перемешайте составляющие до однородной консистенции. Для большей плотности можно несколько раз бросить фарш в миску.
- Слепите котлеты среднего размера.
- Разогрейте растительное масло в сковороде. Жарьте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока на них не образуется золотистая корочка.
- Переложите обжаренные котлеты на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 10–15 минут, чтобы они дошли до готовности.
Подавайте готовые котлеты с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, макаронами или свежим овощным салатом.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру