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Вкус детства: готовим котлеты, которыми вас кормили мама и бабушка

1:25
Еда

Чтобы приготовить аппетитные котлеты, как в детстве, добавьте в фарш около 20 г размягчённого сливочного масла. Тщательно перемешайте его с остальными ингредиентами.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Для приготовления вам понадобятся:

  • 500 г смешанного фарша из говядины и свинины;
  • 2 ломтика белого хлеба;
  • 100 мл молока;
  • 1 луковица;
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

  1. Замочите хлеб в молоке на 5 минут, затем отожмите.
  2. Мелко нарежьте лук или прокрутите его через мясорубку.
  3. Смешайте фарш, отжатый хлеб, яйцо, лук, соль и перец, перемешайте составляющие до однородной консистенции. Для большей плотности можно несколько раз бросить фарш в миску.
  4. Слепите котлеты среднего размера.
  5. Разогрейте растительное масло в сковороде. Жарьте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока на них не образуется золотистая корочка.
  6. Переложите обжаренные котлеты на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 10–15 минут, чтобы они дошли до готовности.

Подавайте готовые котлеты с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, макаронами или свежим овощным салатом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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