Вкус детства: готовим котлеты, которыми вас кормили мама и бабушка

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы приготовить аппетитные котлеты, как в детстве, добавьте в фарш около 20 г размягчённого сливочного масла. Тщательно перемешайте его с остальными ингредиентами.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Для приготовления вам понадобятся:

500 г смешанного фарша из говядины и свинины;

2 ломтика белого хлеба;

100 мл молока;

1 луковица;

соль и молотый чёрный перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт:

Замочите хлеб в молоке на 5 минут, затем отожмите. Мелко нарежьте лук или прокрутите его через мясорубку. Смешайте фарш, отжатый хлеб, яйцо, лук, соль и перец, перемешайте составляющие до однородной консистенции. Для большей плотности можно несколько раз бросить фарш в миску. Слепите котлеты среднего размера. Разогрейте растительное масло в сковороде. Жарьте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны, пока на них не образуется золотистая корочка. Переложите обжаренные котлеты на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 10–15 минут, чтобы они дошли до готовности.

Подавайте готовые котлеты с гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, макаронами или свежим овощным салатом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

