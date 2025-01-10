Обжарка макарон перед варкой: кулинарный секрет, который стоит попробовать

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые хозяйки перед варкой обжаривают макароны. Зачем это нужно?

Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ макароны

Эксперты советуют попробовать обжарить макароны перед варкой, чтобы улучшить их вкус и текстуру. Этот кулинарный приём имеет несколько преимуществ.

Во-первых, обжарка создаёт на поверхности макарон хрустящую корочку, которая предотвращает их разваривание. Даже если варить их дольше обычного, они сохранят форму. Во-вторых, обжаренные макароны становятся более насыщенными и вкусными. Они лучше впитывают соусы, что идеально подходит для приготовления пасты, запеканок и салатов.

Для этого блюда лучше использовать макароны из твёрдых сортов пшеницы. На сухую сковороду нужно высыпать макароны и обжаривать их 5-7 минут, постоянно помешивая. Когда они станут золотистыми, можно снимать с огня.

После обжарки макароны можно варить в кипящей воде или добавить горячую воду на сковороду, если она глубокая.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.