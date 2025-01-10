Обжарка макарон перед варкой: кулинарный секрет, который стоит попробовать

Некоторые хозяйки перед варкой обжаривают макароны. Зачем это нужно?
Эксперты советуют попробовать обжарить макароны перед варкой, чтобы улучшить их вкус и текстуру. Этот кулинарный приём имеет несколько преимуществ.
Для этого блюда лучше использовать макароны из твёрдых сортов пшеницы. На сухую сковороду нужно высыпать макароны и обжаривать их 5-7 минут, постоянно помешивая. Когда они станут золотистыми, можно снимать с огня.
После обжарки макароны можно варить в кипящей воде или добавить горячую воду на сковороду, если она глубокая.
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