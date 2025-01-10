Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Замораживать мясо, овощи и ягоды — привычное дело, но как насчёт сыра? Да, заморозка сыра возможна и даже удобна! Это позволяет всегда иметь продукт под рукой и не терять его вкусовых качеств при правильном хранении. Как заморозить сыр правильно и какие сорта для этого подходят лучше всего?

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Основные правила заморозки

Сыр можно замораживать целым куском, нарезанным ломтиками или тёртым. Выбор зависит от того, как вы планируете его использовать.

Для равномерной заморозки оптимальны куски до 500 г.

Продукт можно хранить в морозилке до шести месяцев.

Размораживать сыр лучше непосредственно перед использованием: при повторной заморозке он может испортиться.

Подготовка к заморозке

Плотно заверните сыр в фольгу и поместите в полиэтиленовый или специальный пакет для заморозки. Если оставить сыр только в фольге, она может примерзнуть к стенкам морозилки.

Для ломтиков используйте вакуумные контейнеры. Между слоями положите пергаментную бумагу, чтобы ломтики не слипались.

Тёртый сыр также лучше хранить в герметичных ёмкостях.

Подпишите пакет с датой заморозки и сортом сыра.

Заморозка по сортам:

Твёрдые сыры (чеддер, пармезан) сохраняют вкус и текстуру лучше всего.

Адыгейский сыр лучше хранить при температуре -5°C не более двух месяцев.

Моцареллу замораживайте в оригинальной упаковке, срок хранения — до 90 дней.

Сулугуни перед заморозкой стоит вымочить в солевом растворе.

Козий сыр разрежьте на кусочки и храните в пакетах с зип-застёжкой.

Плавленый сыр можно замораживать на 3-4 месяца, но его лучше использовать в горячих блюдах, так как нарезать кубиками после разморозки не получится.

Что не замораживать

Фермерские сыры, бри, камамбер, сыры с плесенью, орехами и ягодами, а также продукты с жирностью менее 30% теряют вкус и текстуру при заморозке.

Использование замороженного сыра

Посыпайте пиццу тёртым сыром перед выпеканием.

Добавляйте в горячие соусы для пасты.

Используйте как топинг для картофельного пюре или запечённых овощей.

Кладите в бургеры и сэндвичи для плавления.

Делайте начинки для блинов, пирогов и других выпечек.

Совет: размораживайте сыр медленно на нижней полке холодильника. Постепенное оттаивание помогает сохранить вкус и консистенцию.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

