Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ошибки при выращивании перца могут уничтожить ваш урожай
Проблема с плесенью? Вот как правильно ее уничтожить
Созданы новые соединения, способные бороться с раком
Продукты, которые кажутся полезными, но могут навредить вашему здоровью
Взаимопомощь на дороге: язык жестов водителей
Эксперт рассказала, какие туры на лето можно сейчас бронировать со скидкой
Группа Свеза укрепляет позиции в отрасли — покупка двух предприятий в Ленинградской области
Спиртовые тоники: нужна ли вам эта часть ежедневного ухода
Эксперты спрогнозировали рост цен на отдых в Сочи

Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса

2:43
Еда

Замораживать мясо, овощи и ягоды — привычное дело, но как насчёт сыра? Да, заморозка сыра возможна и даже удобна! Это позволяет всегда иметь продукт под рукой и не терять его вкусовых качеств при правильном хранении. Как заморозить сыр правильно и какие сорта для этого подходят лучше всего?

Сыр
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр

Основные правила заморозки

  • Сыр можно замораживать целым куском, нарезанным ломтиками или тёртым. Выбор зависит от того, как вы планируете его использовать.
  • Для равномерной заморозки оптимальны куски до 500 г.
  • Продукт можно хранить в морозилке до шести месяцев.
  • Размораживать сыр лучше непосредственно перед использованием: при повторной заморозке он может испортиться.

Подготовка к заморозке

  • Плотно заверните сыр в фольгу и поместите в полиэтиленовый или специальный пакет для заморозки. Если оставить сыр только в фольге, она может примерзнуть к стенкам морозилки.
  • Для ломтиков используйте вакуумные контейнеры. Между слоями положите пергаментную бумагу, чтобы ломтики не слипались.
  • Тёртый сыр также лучше хранить в герметичных ёмкостях.
  • Подпишите пакет с датой заморозки и сортом сыра.

Заморозка по сортам:

  • Твёрдые сыры (чеддер, пармезан) сохраняют вкус и текстуру лучше всего.
  • Адыгейский сыр лучше хранить при температуре -5°C не более двух месяцев.
  • Моцареллу замораживайте в оригинальной упаковке, срок хранения — до 90 дней.
  • Сулугуни перед заморозкой стоит вымочить в солевом растворе.
  • Козий сыр разрежьте на кусочки и храните в пакетах с зип-застёжкой.
  • Плавленый сыр можно замораживать на 3-4 месяца, но его лучше использовать в горячих блюдах, так как нарезать кубиками после разморозки не получится.

Что не замораживать

Фермерские сыры, бри, камамбер, сыры с плесенью, орехами и ягодами, а также продукты с жирностью менее 30% теряют вкус и текстуру при заморозке.

Использование замороженного сыра

  • Посыпайте пиццу тёртым сыром перед выпеканием.
  • Добавляйте в горячие соусы для пасты.
  • Используйте как топинг для картофельного пюре или запечённых овощей.
  • Кладите в бургеры и сэндвичи для плавления.
  • Делайте начинки для блинов, пирогов и других выпечек.

Совет: размораживайте сыр медленно на нижней полке холодильника. Постепенное оттаивание помогает сохранить вкус и консистенцию.

Уточнения

Сыр - пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Наука и техника
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше Аудио 
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
Популярное
В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году

Топ-10 самых дорогих товаров на Wildberries в прошлом году составили исключительно автомобили марки Jaecoo.

В Wildberries назвали самую дорогую и самую дешёвую покупки в 2024 году
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Китайские авиакомпании увеличивают количество рейсов в Европу через воздушное пространство России
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Огурцы, которые плодоносят всё лето: выбираем лучшие сорта
Русский князь круто поставил на место Робинзона Крузо Игорь Буккер Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев Президент Мексики Шейнбаум ответила Трампу, чтобы предотвратить военную операцию США Любовь Степушова
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Последние материалы
В Московском Молодежном Театре покажут Горе от ума
Дама с камелиями: откройте сердце для любви
Гардения: королева ароматов в вашем доме
Начните утро правильно: 7 простых ритуалов для молодости
Моргенштерн* вышел на связь в неадекватном состоянии и рассказал о таракашках в своей голове
Новый премиальный кроссовер от BYD: что скрывается за названием Denza B5?
Тайны дубовых галлов: как 8-летний мальчик изменил науку о муравьях
Самая высокая гора Солнечной системы: факты, которые вас удивят
Как заморозить сыр, чтобы он не потерял вкуса
Простые шаги, чтобы кошка захотела жить с вами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.