Легендарные советские котлеты: как добиться той самой хрустинки

Многие с теплотой вспоминают блюда из советских столовых, и котлеты — одно из самых ярких воспоминаний. Хрустящая корочка, нежная и сочная текстура внутри, лёгкий чесночный аромат — всё это делало их незабываемыми. Однако повторить "те самые" котлеты удавалось далеко не всем.
Как же приготовить легендарное блюдо? Оказывается, существует точный рецепт. Следуйте ему без изменений, и вы получите те самые котлеты, которые идеально подойдут к любому гарниру — будь то пюре, макароны или каша.
Рецепт советских котлет:
Подготовьте два вида мяса.
Пропустите через мясорубку 200 г говядины и 400 г свинины, чтобы получить основу для фарша.
Обжарьте лук.
Нарежьте одну луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
Добавьте картофель.
Натрите на мелкой тёрке один очищенный сырой клубень картофеля.
Измельчите чеснок.
Пару зубчиков чеснока пропустите через чеснокодавку.
Смешайте ингредиенты.
В большой миске соедините мясной фарш, жареный лук, тёртую картошку и измельчённый чеснок. Добавьте одно сырое яйцо, зелень, мякиш двух ломтиков хлеба, предварительно замоченный в воде, соль и перец. Всё тщательно перемешайте.
Внесите финальные штрихи.
Добавьте в фарш 2 ст. л. муки и снова хорошо перемешайте.
Сформируйте котлеты.
Сформируйте небольшие "шайбочки" из фарша. Обжаривайте их на разогретой сковороде в растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Сочные и ароматные котлеты по советскому рецепту обязательно вызовут восторг у всех, кто их попробует. Подавайте их горячими с любимым гарниром, и ваш обед или ужин станет настоящим кулинарным путешествием в прошлое!
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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