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Легендарные советские котлеты: как добиться той самой хрустинки

2:05
Еда

Многие с теплотой вспоминают блюда из советских столовых, и котлеты — одно из самых ярких воспоминаний. Хрустящая корочка, нежная и сочная текстура внутри, лёгкий чесночный аромат — всё это делало их незабываемыми. Однако повторить "те самые" котлеты удавалось далеко не всем.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Как же приготовить легендарное блюдо? Оказывается, существует точный рецепт. Следуйте ему без изменений, и вы получите те самые котлеты, которые идеально подойдут к любому гарниру — будь то пюре, макароны или каша.

Рецепт советских котлет:

Подготовьте два вида мяса.

Пропустите через мясорубку 200 г говядины и 400 г свинины, чтобы получить основу для фарша.

Обжарьте лук.

Нарежьте одну луковицу и обжарьте её на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Добавьте картофель.

Натрите на мелкой тёрке один очищенный сырой клубень картофеля.

Измельчите чеснок.

Пару зубчиков чеснока пропустите через чеснокодавку.

Смешайте ингредиенты.

В большой миске соедините мясной фарш, жареный лук, тёртую картошку и измельчённый чеснок. Добавьте одно сырое яйцо, зелень, мякиш двух ломтиков хлеба, предварительно замоченный в воде, соль и перец. Всё тщательно перемешайте.

Внесите финальные штрихи.

Добавьте в фарш 2 ст. л. муки и снова хорошо перемешайте.

Сформируйте котлеты.

Сформируйте небольшие "шайбочки" из фарша. Обжаривайте их на разогретой сковороде в растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Сочные и ароматные котлеты по советскому рецепту обязательно вызовут восторг у всех, кто их попробует. Подавайте их горячими с любимым гарниром, и ваш обед или ужин станет настоящим кулинарным путешествием в прошлое!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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