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Как приготовить идеальные чебуреки: секреты сочного теста и начинки

2:00
Еда

Чебуреки — это вкусное и сытное блюдо, которое дарит настоящие кулинарные удовольствия, особенно если они приготовлены с хрустящим тестом и сочной начинкой. Однако, чтобы чебуреки получились идеальными, нужно избегать распространенных ошибок в приготовлении теста и начинки.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Что нужно для чебуреков:

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Водка — 1 ст. л.
  • Фарш (свинина и говядина) — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Вода (бульон) — 50 мл
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  1. В теплую воду добавьте соль, затем постепенно вмешивайте муку. Замесите тесто и влейте растительное масло и водку. Водка придаст тесту особую хрустящую текстуру.

  2. Замесите тесто до однородности и накройте его пленкой. Оставьте на полчаса, чтобы оно отдохнуло.

  3. Смешайте свиной и говяжий фарш в равных пропорциях, добавьте мелко нарезанный лук (по одной средней луковице на 300 г мяса). Это придаст начинке сочность и аромат.

  4. В фарш добавьте немного бульона, чтобы начинка была более нежной и влажной. По вкусу добавьте соль и перец.

  5. Раскатайте тесто в тонкий слой (не более 2 мм) и вырежьте круги для чебуреков. Наполните их фаршем и аккуратно защипите края. Жарьте чебуреки в глубокой сковороде с растительным маслом без запаха. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

  6. Температура масла должна быть около 180 градусов, чтобы чебуреки поджарились равномерно: если масло слишком горячее, тесто быстро подгорит, а начинка останется сырой.

Приятного аппетита!

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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