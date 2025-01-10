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Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления

2:12
Еда

Сочные и ароматные чебуреки — это не только вкусный способ утолить голод, но и настоящее удовольствие от процесса приготовления. Однако добиться идеального результата бывает не так просто: сухое тесто или недостаточно сочная начинка могут испортить впечатление. Следуйте этому рецепту, чтобы чебуреки всегда получались идеальными.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Ингредиенты:

  • Мука — 500 г
  • Вода (тёплая) — 200 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Водка — 1 ст. л.
  • Фарш (свинина + говядина) — 400 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Бульон или вода — 50 мл
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Приготовьте тесто.

В тёплой воде растворите соль, добавьте муку и замесите тесто. Затем влейте растительное масло и водку. Продолжайте вымешивать, пока тесто не станет однородным. Заверните его в пищевую плёнку и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

Подготовьте начинку.

Смешайте свиной и говяжий фарш в равных пропорциях. На каждые 300 г мяса добавьте одну среднюю луковицу, мелко порубленную. Чтобы начинка стала сочной, добавьте в фарш немного бульона или воды (около 50 мл), соль и перец по вкусу.

Формируйте чебуреки.

Раскатайте тесто толщиной не более 2 мм. Вырежьте круги, наполните их начинкой, сложите пополам и тщательно защипните края.

Жарьте чебуреки.

В глубокой сковороде разогрейте большое количество рафинированного растительного масла. Температура масла не должна превышать 180°C, чтобы чебуреки прожарились равномерно и не подгорели. Обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подача.

Выложите готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими и наслаждайтесь их ароматом и вкусом. Приятного аппетита!

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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