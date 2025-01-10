Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления

Сочные и ароматные чебуреки — это не только вкусный способ утолить голод, но и настоящее удовольствие от процесса приготовления. Однако добиться идеального результата бывает не так просто: сухое тесто или недостаточно сочная начинка могут испортить впечатление. Следуйте этому рецепту, чтобы чебуреки всегда получались идеальными.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Приготовьте тесто.
В тёплой воде растворите соль, добавьте муку и замесите тесто. Затем влейте растительное масло и водку. Продолжайте вымешивать, пока тесто не станет однородным. Заверните его в пищевую плёнку и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.
Подготовьте начинку.
Смешайте свиной и говяжий фарш в равных пропорциях. На каждые 300 г мяса добавьте одну среднюю луковицу, мелко порубленную. Чтобы начинка стала сочной, добавьте в фарш немного бульона или воды (около 50 мл), соль и перец по вкусу.
Формируйте чебуреки.
Раскатайте тесто толщиной не более 2 мм. Вырежьте круги, наполните их начинкой, сложите пополам и тщательно защипните края.
Жарьте чебуреки.
В глубокой сковороде разогрейте большое количество рафинированного растительного масла. Температура масла не должна превышать 180°C, чтобы чебуреки прожарились равномерно и не подгорели. Обжаривайте их по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подача.
Выложите готовые чебуреки на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими и наслаждайтесь их ароматом и вкусом. Приятного аппетита!
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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