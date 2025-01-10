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Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут

1:34
Еда

Готовить вкусный бульон — это искусство, и одна из главных задач в этом процессе — сделать его не только ароматным, но и прозрачным. Однако часто мы сталкиваемся с тем, что бульон получается мутным. Не стоит отчаиваться! Есть два простых и доступных способа вернуть ему идеальную прозрачность.

Суп на курином бульоне
Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License
Суп на курином бульоне

Почему бульон мутнеет

Мутность бульона часто возникает из-за эмульгирования жиров. Это происходит, когда жиры из мяса и костей, нагреваясь, образуют эмульсию с водой, которая и придает блюду непривлекательную мутность.

Как вернуть бульону прозрачность

Есть два ингредиента, которые могут легко справиться с этой проблемой — лед и яичный белок.

1. Кубики льда

Для того чтобы вернуть бульону прозрачность, добавьте в него несколько кубиков льда. Лед поможет жирам, которые нарушают прозрачность, сцепиться в пленку и бляшки. После этого дайте бульону остыть, а затем удалите с помощью ложки жир и другие примеси. И вот, ваш суп снова прозрачен!

2. Яичный белок

Если бульон уже помутнел, не отчаивайтесь. Выключите огонь и дайте супу немного остыть. Затем добавьте в бульон один яичный белок на каждый литр жидкости. Включите плиту снова и доведите бульон до кипения. Белок свяжет все загрязняющие частицы, и суп станет таким прозрачным, как вы того хотите.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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