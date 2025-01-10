Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут

Готовить вкусный бульон — это искусство, и одна из главных задач в этом процессе — сделать его не только ароматным, но и прозрачным. Однако часто мы сталкиваемся с тем, что бульон получается мутным. Не стоит отчаиваться! Есть два простых и доступных способа вернуть ему идеальную прозрачность.
Мутность бульона часто возникает из-за эмульгирования жиров. Это происходит, когда жиры из мяса и костей, нагреваясь, образуют эмульсию с водой, которая и придает блюду непривлекательную мутность.
Есть два ингредиента, которые могут легко справиться с этой проблемой — лед и яичный белок.
Для того чтобы вернуть бульону прозрачность, добавьте в него несколько кубиков льда. Лед поможет жирам, которые нарушают прозрачность, сцепиться в пленку и бляшки. После этого дайте бульону остыть, а затем удалите с помощью ложки жир и другие примеси. И вот, ваш суп снова прозрачен!
Если бульон уже помутнел, не отчаивайтесь. Выключите огонь и дайте супу немного остыть. Затем добавьте в бульон один яичный белок на каждый литр жидкости. Включите плиту снова и доведите бульон до кипения. Белок свяжет все загрязняющие частицы, и суп станет таким прозрачным, как вы того хотите.
Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.
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