Как вернуть бульону прозрачность: два простых ингредиента, которые помогут

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить вкусный бульон — это искусство, и одна из главных задач в этом процессе — сделать его не только ароматным, но и прозрачным. Однако часто мы сталкиваемся с тем, что бульон получается мутным. Не стоит отчаиваться! Есть два простых и доступных способа вернуть ему идеальную прозрачность.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Почему бульон мутнеет

Мутность бульона часто возникает из-за эмульгирования жиров. Это происходит, когда жиры из мяса и костей, нагреваясь, образуют эмульсию с водой, которая и придает блюду непривлекательную мутность.

Как вернуть бульону прозрачность

Есть два ингредиента, которые могут легко справиться с этой проблемой — лед и яичный белок.

1. Кубики льда

Для того чтобы вернуть бульону прозрачность, добавьте в него несколько кубиков льда. Лед поможет жирам, которые нарушают прозрачность, сцепиться в пленку и бляшки. После этого дайте бульону остыть, а затем удалите с помощью ложки жир и другие примеси. И вот, ваш суп снова прозрачен!

2. Яичный белок

Если бульон уже помутнел, не отчаивайтесь. Выключите огонь и дайте супу немного остыть. Затем добавьте в бульон один яичный белок на каждый литр жидкости. Включите плиту снова и доведите бульон до кипения. Белок свяжет все загрязняющие частицы, и суп станет таким прозрачным, как вы того хотите.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

