Царская гречка с грибами: простое, но изысканное блюдо на вашем столе

Говорят, что это блюдо готовили на царской кухне, и из-за этого у многих складывается мнение, что оно сложное и требует дорогих ингредиентов. Однако на самом деле это всего лишь гречка с грибами, морковью и луком, которая легко готовится и не обременяет бюджет.
Подготовка гречки: перебираем, промываем и варим гречку как обычно — заливаем двумя стаканами воды.
Грибы: сушеные грибы заливаем теплой водой на 1-1,5 часа. Это нужно, чтобы они набухли.
Овощи: лук и морковь чистим, измельчаем и обжариваем на сливочном масле. Когда овощи начнут подрумяниваться, добавляем грибы и жарим, пока не выпарится лишняя влага.
Сливки: вливаем сливки, добавляем соль, перец и специи по вкусу, перемешиваем и снимаем с плиты.
Чтобы подать кашу к столу, можно уложить ее слоями, чередуя гречку и овощно-грибную смесь, каждый слой смазывая сливочным маслом. Это, конечно, на любителя, но результат стоит того!
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