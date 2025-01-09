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Царская гречка с грибами: простое, но изысканное блюдо на вашем столе

1:29
Еда

Говорят, что это блюдо готовили на царской кухне, и из-за этого у многих складывается мнение, что оно сложное и требует дорогих ингредиентов. Однако на самом деле это всего лишь гречка с грибами, морковью и луком, которая легко готовится и не обременяет бюджет.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки
  • 2 стакана воды
  • 50 г сушеных грибов
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 3-4 шт. лука репчатого
  • 1 шт. моркови
  • 1 стакан сливок
  • Соль и перец по вкусу

Как готовить:

  1. Подготовка гречки: перебираем, промываем и варим гречку как обычно — заливаем двумя стаканами воды.

  2. Грибы: сушеные грибы заливаем теплой водой на 1-1,5 часа. Это нужно, чтобы они набухли.

  3. Овощи: лук и морковь чистим, измельчаем и обжариваем на сливочном масле. Когда овощи начнут подрумяниваться, добавляем грибы и жарим, пока не выпарится лишняя влага.

  4. Сливки: вливаем сливки, добавляем соль, перец и специи по вкусу, перемешиваем и снимаем с плиты.

Как подавать:

Чтобы подать кашу к столу, можно уложить ее слоями, чередуя гречку и овощно-грибную смесь, каждый слой смазывая сливочным маслом. Это, конечно, на любителя, но результат стоит того!

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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