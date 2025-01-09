Царская гречка с грибами: простое, но изысканное блюдо на вашем столе

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Говорят, что это блюдо готовили на царской кухне, и из-за этого у многих складывается мнение, что оно сложное и требует дорогих ингредиентов. Однако на самом деле это всего лишь гречка с грибами, морковью и луком, которая легко готовится и не обременяет бюджет.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Ингредиенты:

1 стакан гречки

2 стакана воды

50 г сушеных грибов

3 ст. л. сливочного масла

1 ст. л. муки

3-4 шт. лука репчатого

1 шт. моркови

1 стакан сливок

Соль и перец по вкусу

Как готовить:

Подготовка гречки: перебираем, промываем и варим гречку как обычно — заливаем двумя стаканами воды. Грибы: сушеные грибы заливаем теплой водой на 1-1,5 часа. Это нужно, чтобы они набухли. Овощи: лук и морковь чистим, измельчаем и обжариваем на сливочном масле. Когда овощи начнут подрумяниваться, добавляем грибы и жарим, пока не выпарится лишняя влага. Сливки: вливаем сливки, добавляем соль, перец и специи по вкусу, перемешиваем и снимаем с плиты.

Как подавать:

Чтобы подать кашу к столу, можно уложить ее слоями, чередуя гречку и овощно-грибную смесь, каждый слой смазывая сливочным маслом. Это, конечно, на любителя, но результат стоит того!