Необычная пицца с картошкой: попробуйте этот быстрый рецепт

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали картофельную пиццу? Это уникальное блюдо, которое сочетает в себе все любимые черты традиционной пиццы, но с интересным картофельным акцентом. Готовится она быстро, просто и может порадовать даже самых строгих гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофель, картошка

Ингредиенты для картофельной пиццы:

4 картофелины

1 яйцо

Соль, перец по вкусу

Подсолнечное масло для жарки

Кетчуп для намазывания

Начинка по вкусу (колбаса, помидоры, тертый сыр)

Как приготовить картофельную пиццу:

Подготовьте картофель: возьмите 4 картофелины и натрите их на крупной терке. Чтобы избежать лишней влаги, хорошо отожмите натертую массу. Добавьте яйцо: в полученную картофельную массу добавьте одно сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте. Обжаривайте основу: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите на неё картофельную массу, равномерно распределив её по дну. Обжаривайте на среднем огне около 10 минут. Добавьте начинку: когда основа подрумянится, переверните её, смажьте кетчупом и выложите любимую начинку — например, колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут. Готово! В итоге вы получите пиццу с хрустящей картофельной основой, которая станет отличным вариантом на ужин или перекус.

Попробуйте этот неожиданный вариант пиццы и удивите себя и своих близких!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

