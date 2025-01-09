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Необычная пицца с картошкой: попробуйте этот быстрый рецепт

1:35
Еда

Вы когда-нибудь пробовали картофельную пиццу? Это уникальное блюдо, которое сочетает в себе все любимые черты традиционной пиццы, но с интересным картофельным акцентом. Готовится она быстро, просто и может порадовать даже самых строгих гурманов.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофель, картошка

Ингредиенты для картофельной пиццы:

  • 4 картофелины
  • 1 яйцо
  • Соль, перец по вкусу
  • Подсолнечное масло для жарки
  • Кетчуп для намазывания
  • Начинка по вкусу (колбаса, помидоры, тертый сыр)

Как приготовить картофельную пиццу:

  1. Подготовьте картофель: возьмите 4 картофелины и натрите их на крупной терке. Чтобы избежать лишней влаги, хорошо отожмите натертую массу.

  2. Добавьте яйцо: в полученную картофельную массу добавьте одно сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.

  3. Обжаривайте основу: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите на неё картофельную массу, равномерно распределив её по дну. Обжаривайте на среднем огне около 10 минут.

  4. Добавьте начинку: когда основа подрумянится, переверните её, смажьте кетчупом и выложите любимую начинку — например, колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут.

  5. Готово! В итоге вы получите пиццу с хрустящей картофельной основой, которая станет отличным вариантом на ужин или перекус.

Попробуйте этот неожиданный вариант пиццы и удивите себя и своих близких!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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