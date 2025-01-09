Необычная пицца с картошкой: попробуйте этот быстрый рецепт

Вы когда-нибудь пробовали картофельную пиццу? Это уникальное блюдо, которое сочетает в себе все любимые черты традиционной пиццы, но с интересным картофельным акцентом. Готовится она быстро, просто и может порадовать даже самых строгих гурманов.
Подготовьте картофель: возьмите 4 картофелины и натрите их на крупной терке. Чтобы избежать лишней влаги, хорошо отожмите натертую массу.
Добавьте яйцо: в полученную картофельную массу добавьте одно сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте.
Обжаривайте основу: разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите на неё картофельную массу, равномерно распределив её по дну. Обжаривайте на среднем огне около 10 минут.
Добавьте начинку: когда основа подрумянится, переверните её, смажьте кетчупом и выложите любимую начинку — например, колбасу, помидоры и тертый сыр. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут.
Готово! В итоге вы получите пиццу с хрустящей картофельной основой, которая станет отличным вариантом на ужин или перекус.
Попробуйте этот неожиданный вариант пиццы и удивите себя и своих близких!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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