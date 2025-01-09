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Капуста останется свежей два месяца: вот секреты правильного хранения

1:45
Еда

Капуста — это не только полезный овощ, но и отличный продукт для долгосрочного хранения. Если соблюдать несколько простых правил, она останется хрустящей и свежей даже в течение двух месяцев. Вот основные советы, которые помогут сохранить её в идеальном состоянии.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста
  1. Храните капусту в целом виде
    Если вы хотите, чтобы капуста оставалась свежей долго, отправляйте её на хранение целым кочаном. Это поможет избежать потери влаги и замедлит процессы гниения.
  2. Поместите капусту в контейнер или пакет
    Перед тем как отправить капусту на хранение, поместите её в пакет или контейнер, чтобы сохранить влагу и предотвратить её пересыхание. Но важно не мыть капусту перед хранением!
  3. Выбирайте только свежие кочаны
    Качество капусты напрямую влияет на её срок хранения. Выбирайте только свежие кочаны с ярким цветом, без пятен и признаков увядания. Они должны иметь приятный запах, чтобы гарантировать их свежесть.
  4. Не мойте капусту перед хранением
    Очень важно не мыть капусту перед тем, как отправить её в холодильник. Лишняя влага может вызвать плесень и привести к размножению бактерий. Лучше мыть её непосредственно перед употреблением.
  5. Храните капусту отдельно от других овощей
    Чтобы капуста не испортилась, храните её подальше от фруктов и овощей, выделяющих этилен, который ускоряет процесс созревания. К таким продуктам относятся яблоки, авокадо и бананы.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете наслаждаться хрустящей капустой на протяжении всего зимнего сезона!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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