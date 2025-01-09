Капуста останется свежей два месяца: вот секреты правильного хранения

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — это не только полезный овощ, но и отличный продукт для долгосрочного хранения. Если соблюдать несколько простых правил, она останется хрустящей и свежей даже в течение двух месяцев. Вот основные советы, которые помогут сохранить её в идеальном состоянии.

Фото: Own work by Yosri Капуста

Храните капусту в целом виде

Если вы хотите, чтобы капуста оставалась свежей долго, отправляйте её на хранение целым кочаном. Это поможет избежать потери влаги и замедлит процессы гниения. Поместите капусту в контейнер или пакет

Перед тем как отправить капусту на хранение, поместите её в пакет или контейнер, чтобы сохранить влагу и предотвратить её пересыхание. Но важно не мыть капусту перед хранением! Выбирайте только свежие кочаны

Качество капусты напрямую влияет на её срок хранения. Выбирайте только свежие кочаны с ярким цветом, без пятен и признаков увядания. Они должны иметь приятный запах, чтобы гарантировать их свежесть. Не мойте капусту перед хранением

Очень важно не мыть капусту перед тем, как отправить её в холодильник. Лишняя влага может вызвать плесень и привести к размножению бактерий. Лучше мыть её непосредственно перед употреблением. Храните капусту отдельно от других овощей

Чтобы капуста не испортилась, храните её подальше от фруктов и овощей, выделяющих этилен, который ускоряет процесс созревания. К таким продуктам относятся яблоки, авокадо и бананы.

Придерживаясь этих простых рекомендаций, вы сможете наслаждаться хрустящей капустой на протяжении всего зимнего сезона!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

