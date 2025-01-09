Чашка горячего фруктово-ягодного пунша — то, что нужно холодным, зимним вечером

Фруктово-ягодный пунш — вкусный и полезный горячий напиток.
Ингредиенты на 8 порций: 2 яблока пол стакана свежей или замороженной клюквы, 2 ст. л. заварки чёрного чая, пол лимона, 1 апельсин, сушёный имбирь, 1ст. сахара.
Приготовление:
Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок. Подаётся традиционно на вечеринках в больших широких чашах с плавающими в них кусочками фруктов. Напиток был завезён из Индии в Англию в начале XVII века и распространился в Европе.
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