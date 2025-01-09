Чашка горячего фруктово-ягодного пунша — то, что нужно холодным, зимним вечером

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Фруктово-ягодный пунш — вкусный и полезный горячий напиток.

Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодильное яблоко

Ингредиенты на 8 порций: 2 яблока пол стакана свежей или замороженной клюквы, 2 ст. л. заварки чёрного чая, пол лимона, 1 апельсин, сушёный имбирь, 1ст. сахара.

Приготовление:

Фрукты вымойте и нарежьте тонкими кружочками.

Подготовьте клюкву: разморозьте и вымойте её.

Залейте заварку 2 л кипятка, дайте настояться 10 минут и процедите.

Доведите чай до кипения.

В кастрюлю положите фрукты и клюкву, добавьте щепотку сушёного имбиря.

Залейте кипящим чаем и дайте настояться 1 час.

Уточнения

Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок. Подаётся традиционно на вечеринках в больших широких чашах с плавающими в них кусочками фруктов. Напиток был завезён из Индии в Англию в начале XVII века и распространился в Европе.

