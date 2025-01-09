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Чашка горячего фруктово-ягодного пунша — то, что нужно холодным, зимним вечером

0:46
Еда

Фруктово-ягодный пунш — вкусный и полезный горячий напиток.

Молодильное яблоко
Фото: pixabay.com by Pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодильное яблоко

Ингредиенты на 8 порций: 2 яблока пол стакана свежей или замороженной клюквы, 2 ст. л. заварки чёрного чая, пол лимона, 1 апельсин, сушёный имбирь, 1ст. сахара.

Приготовление:

  • Фрукты вымойте и нарежьте тонкими кружочками.
  • Подготовьте клюкву: разморозьте и вымойте её.
  • Залейте заварку 2 л кипятка, дайте настояться 10 минут и процедите.
  • Доведите чай до кипения.
  • В кастрюлю положите фрукты и клюкву, добавьте щепотку сушёного имбиря.
  • Залейте кипящим чаем и дайте настояться 1 час.

Уточнения

Пунш (от нем. Punsch, англ. punch) — собирательное название коктейлей, в первую очередь алкогольных, обычно содержащих фрукты или фруктовый сок. Подаётся традиционно на вечеринках в больших широких чашах с плавающими в них кусочками фруктов. Напиток был завезён из Индии в Англию в начале XVII века и распространился в Европе.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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