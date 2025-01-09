Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живущий в США Алексей Воробьёв потерял дом из-за лесных пожаров
AZAL приостановила рейсы Баку — Казань из-за угроз безопасности
Правильная техника обгона большегрузов
Как правильно посадить чеснок в горшке и не ошибиться
В питьевой воде опознали новое химическое вещество
Это важно знать о растениях на подоконнике: полезные советы
Огурцы, которые плодоносит всё лето: выбираем лучшие сорта
Уникальные способы сохранить садовую технику в идеальном состоянии
Секреты выбора стиральной машины, которая прослужит долго

Рецепт полезного клюквенного морса

Еда

Клюквенный морс — отличный напиток в сезон простуд.

Клюквенный морс
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клюквенный морс

Ингредиенты на 6 порций: 300 г замороженной клюквы,1 ст. сахара, 6 ст. воды, 3 звездочки бадьяна.

Приготовление:

  1. Клюкву нужно разморозить, перебрать и промыть.
  2. Засыпьте ягоды в эмалированную кастрюлю и разомните.
  3. Сложите их в марлю, хорошо отожмите сок и пока уберите его в сторону.
  4. Ягодный жмых сложите в кастрюлю.
  5. Налейте в эту кастрюлю воду, добавьте бадьян и доведите до кипения.
  6. Процедите.
  7. В этот отвар положите сахар и перемешайте. Влейте сюда же выжатый сок.
  8. Оставьте минут на 10.

Можно разливать по стаканам.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами
Авто
Простые правила, чтобы автомобиль не ломался годами Аудио 
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами
Наука и техника
Олимп на Марсе: высочайшая гора Солнечной системы поражает размерами Аудио 
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто
Авто
Пять водительских привычек, которые изнашивают авто Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Неидеальная уборка: эти кухонные предметы необходимо мыть регулярно
Усталость не победит: секреты бодрости для водителей
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса
Раскрыт ключевой механизм рака кожи
Дуранта: секреты ухода за экзотическим кустарником
В России может появиться пиво от Xiaomi
Почему важно прокачивать икроножные мышцы?
Что такое гипертонический криз и как помочь при его возникновении
Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет
Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.