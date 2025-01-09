Рецепт полезного клюквенного морса

Клюквенный морс — отличный напиток в сезон простуд.
Ингредиенты на 6 порций: 300 г замороженной клюквы,1 ст. сахара, 6 ст. воды, 3 звездочки бадьяна.
Приготовление:
Можно разливать по стаканам.
Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».
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