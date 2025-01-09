Рецепт полезного клюквенного морса

Клюквенный морс — отличный напиток в сезон простуд.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Melton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клюквенный морс

Ингредиенты на 6 порций: 300 г замороженной клюквы,1 ст. сахара, 6 ст. воды, 3 звездочки бадьяна.

Приготовление:

Клюкву нужно разморозить, перебрать и промыть. Засыпьте ягоды в эмалированную кастрюлю и разомните. Сложите их в марлю, хорошо отожмите сок и пока уберите его в сторону. Ягодный жмых сложите в кастрюлю. Налейте в эту кастрюлю воду, добавьте бадьян и доведите до кипения. Процедите. В этот отвар положите сахар и перемешайте. Влейте сюда же выжатый сок. Оставьте минут на 10.

Можно разливать по стаканам.

Уточнения

Морс — прохладительный напиток, имеющий вкусный эффект, ягодный сок, разбавленный водой и подслащённый. Известен со времени составления «Домостроя».

